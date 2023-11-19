"Впереди лошади": во Франции указали Украине на ее место
Atlantico: Украина должна искоренить коррупцию перед вхождением в ЕС
© AP Photo / Virginia MayoЛюди с флагами Украины в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди с флагами Украины в Брюсселе . Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. ЕС должен дождаться искоренения коррупции на Украине, прежде чем вести переговоры по ее вхождению в блок, такое мнение выразил бывший советник Еврокомиссии по вопросам энергетической политики, профессор политехнического факультета Свободного Университета Брюсселя Самуэль Фурфари в своей статье для Atlantico.
В качестве исторической аналогии Фурфари привел опыт вхождения Греции и Республики Кипр в состав ЕС. По словам эксперта, в обоих случаях решения об интеграции были приняты поспешно с целью решить их внутриполитические проблемы. Однако в результате уровень коррупции не позволял направлять выделяемые средства на развитие экономики и повышение уровня жизни населения.
"Мы знаем, что коррупция на Украине несоизмерима с той, которая была распространена в Греции и которая все еще скрыта на Кипре. Разве не было бы благоразумнее дождаться искоренения коррупции, прежде чем поддаваться сентиментализму и начинать переговоры? Два приведенных примера должны побудить европейских лидеров не ставить телегу впереди лошади", — написал Фурфари.
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"Есть основания не испытывать оптимизма по поводу предстоящего вступления Украины в ЕС", — резюмировал аналитик.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС, обусловив принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Как сообщило издание EUobserver со ссылкой на неназванного европейского дипломата, не все страны Евросоюза испытывают желание обсуждать вступление Украины в блок. По его словам, Австрия будет препятствовать этому процессу, Франция не хочет видеть Украину в составе ЕС, а Германия "ведет циничную игру".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина "во всех отношениях" не готова к тому, чтобы начинать переговоры о членстве в ЕС. По его словам, начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС нельзя.