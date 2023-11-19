https://ria.ru/20231119/evpatoriya-1910414737.html
В Евпатории устраняют последствия шторма
В Евпатории устраняют последствия шторма - РИА Новости, 19.11.2023
В Евпатории устраняют последствия шторма
Обесточивания силового оборудования и подтопления произошли в некоторых районах Евпатории в Крыму из-за ливней и сильного ветра, не работает часть светофоров,... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T16:20
2023-11-19T16:20
2023-11-19T16:20
республика крым
евпатория
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Обесточивания силового оборудования и подтопления произошли в некоторых районах Евпатории в Крыму из-за ливней и сильного ветра, не работает часть светофоров, повалены деревья, дождь в городе продолжается, сообщила глава городской администрации Елена Демидова в телеграм-канале. "Непогода, сопровождающаяся сильным ветром и ливнем, создала по городу много проблем... Вышли из строя 15 силовых распределительных шкафов, несколько светофоров, есть поваленные деревья и дорожные знаки... Осложняется ситуация непрекращающимся дождем" , - написала Демидова. Отмечается, что с самого утра коммунальные службы занимаются устранением последствий непогоды. Глава администрации попросила жителей набраться терпения, так как объем работы по городу большой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, евпатория, происшествия
Республика Крым, Евпатория, Происшествия
В Евпатории устраняют последствия шторма
В Евпатории из-за шторма произошли подтопления и обесточивания, повалены деревья
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости.
Обесточивания силового оборудования и подтопления произошли в некоторых районах Евпатории в Крыму из-за ливней и сильного ветра, не работает часть светофоров, повалены деревья, дождь в городе продолжается, сообщила глава городской администрации Елена Демидова в телеграм-канале
.
"Непогода, сопровождающаяся сильным ветром и ливнем, создала по городу много проблем... Вышли из строя 15 силовых распределительных шкафов, несколько светофоров, есть поваленные деревья и дорожные знаки... Осложняется ситуация непрекращающимся дождем" , - написала Демидова.
Отмечается, что с самого утра коммунальные службы занимаются устранением последствий непогоды. Глава администрации попросила жителей набраться терпения, так как объем работы по городу большой.
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