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В Евпатории устраняют последствия шторма - РИА Новости, 19.11.2023
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16:20 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/evpatoriya-1910414737.html
В Евпатории устраняют последствия шторма
В Евпатории устраняют последствия шторма - РИА Новости, 19.11.2023
В Евпатории устраняют последствия шторма
Обесточивания силового оборудования и подтопления произошли в некоторых районах Евпатории в Крыму из-за ливней и сильного ветра, не работает часть светофоров,... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T16:20
2023-11-19T16:20
республика крым
евпатория
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Обесточивания силового оборудования и подтопления произошли в некоторых районах Евпатории в Крыму из-за ливней и сильного ветра, не работает часть светофоров, повалены деревья, дождь в городе продолжается, сообщила глава городской администрации Елена Демидова в телеграм-канале. "Непогода, сопровождающаяся сильным ветром и ливнем, создала по городу много проблем... Вышли из строя 15 силовых распределительных шкафов, несколько светофоров, есть поваленные деревья и дорожные знаки... Осложняется ситуация непрекращающимся дождем" , - написала Демидова. Отмечается, что с самого утра коммунальные службы занимаются устранением последствий непогоды. Глава администрации попросила жителей набраться терпения, так как объем работы по городу большой.
https://ria.ru/20231119/shtorm-1910409236.html
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республика крым, евпатория, происшествия
Республика Крым, Евпатория, Происшествия
В Евпатории устраняют последствия шторма

В Евпатории из-за шторма произошли подтопления и обесточивания, повалены деревья

© Фото : Елена Демидова/ВКонтактеПоследствия ливней в крымской Евпатории
Последствия ливней в крымской Евпатории - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Фото : Елена Демидова/ВКонтакте
Последствия ливней в крымской Евпатории
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Обесточивания силового оборудования и подтопления произошли в некоторых районах Евпатории в Крыму из-за ливней и сильного ветра, не работает часть светофоров, повалены деревья, дождь в городе продолжается, сообщила глава городской администрации Елена Демидова в телеграм-канале.
"Непогода, сопровождающаяся сильным ветром и ливнем, создала по городу много проблем... Вышли из строя 15 силовых распределительных шкафов, несколько светофоров, есть поваленные деревья и дорожные знаки... Осложняется ситуация непрекращающимся дождем" , - написала Демидова.
Отмечается, что с самого утра коммунальные службы занимаются устранением последствий непогоды. Глава администрации попросила жителей набраться терпения, так как объем работы по городу большой.
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Республика КрымЕвпаторияПроисшествия
 
 
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