https://ria.ru/20231119/evpatoriya-1910414737.html

В Евпатории устраняют последствия шторма

В Евпатории устраняют последствия шторма - РИА Новости, 19.11.2023

В Евпатории устраняют последствия шторма

Обесточивания силового оборудования и подтопления произошли в некоторых районах Евпатории в Крыму из-за ливней и сильного ветра, не работает часть светофоров,... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T16:20

2023-11-19T16:20

2023-11-19T16:20

республика крым

евпатория

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Обесточивания силового оборудования и подтопления произошли в некоторых районах Евпатории в Крыму из-за ливней и сильного ветра, не работает часть светофоров, повалены деревья, дождь в городе продолжается, сообщила глава городской администрации Елена Демидова в телеграм-канале. "Непогода, сопровождающаяся сильным ветром и ливнем, создала по городу много проблем... Вышли из строя 15 силовых распределительных шкафов, несколько светофоров, есть поваленные деревья и дорожные знаки... Осложняется ситуация непрекращающимся дождем" , - написала Демидова. Отмечается, что с самого утра коммунальные службы занимаются устранением последствий непогоды. Глава администрации попросила жителей набраться терпения, так как объем работы по городу большой.

https://ria.ru/20231119/shtorm-1910409236.html

республика крым

евпатория

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, евпатория, происшествия