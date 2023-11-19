https://ria.ru/20231119/evakuatsiya-1910416699.html

Минздрав сообщил о состоянии 117 россиян, прибывших из Газы в Египет

Минздрав сообщил о состоянии 117 россиян, прибывших из Газы в Египет - РИА Новости, 19.11.2023

Минздрав сообщил о состоянии 117 россиян, прибывших из Газы в Египет

Состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа в Египет, удовлетворительное, они допущены к полету в Москву, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T16:28

2023-11-19T16:28

2023-11-19T16:33

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа в Египет, удовлетворительное, они допущены к полету в Москву, сообщает пресс-служба Минздрава РФ."Состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа, среди которых 62 ребенка, 11 из которых в возрасте до 3-х лет, удовлетворительное и не вызывает опасений врачей. Все они осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и допущены к сегодняшнему полету в Москву", - говорится в сообщении.Отмечается, что в полете их будут сопровождать медики.

https://ria.ru/20231119/evakuatsiya-1910412665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, москва, россия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году