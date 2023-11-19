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Минздрав сообщил о состоянии 117 россиян, прибывших из Газы в Египет - РИА Новости, 19.11.2023
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16:28 19.11.2023 (обновлено: 16:33 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/evakuatsiya-1910416699.html
Минздрав сообщил о состоянии 117 россиян, прибывших из Газы в Египет
Минздрав сообщил о состоянии 117 россиян, прибывших из Газы в Египет - РИА Новости, 19.11.2023
Минздрав сообщил о состоянии 117 россиян, прибывших из Газы в Египет
Состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа в Египет, удовлетворительное, они допущены к полету в Москву, сообщает пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T16:28
2023-11-19T16:33
египет
москва
россия
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа в Египет, удовлетворительное, они допущены к полету в Москву, сообщает пресс-служба Минздрава РФ."Состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа, среди которых 62 ребенка, 11 из которых в возрасте до 3-х лет, удовлетворительное и не вызывает опасений врачей. Все они осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и допущены к сегодняшнему полету в Москву", - говорится в сообщении.Отмечается, что в полете их будут сопровождать медики.
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египет, москва, россия, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Египет, Москва, Россия, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минздрав сообщил о состоянии 117 россиян, прибывших из Газы в Египет

Минздрав: 117 россиян, прибывших из Газы в Египет, допущены к полету в Москву

© AFP 2023 / Earvin PeriasЭвакуированные из Газы
Эвакуированные из Газы - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AFP 2023 / Earvin Perias
Эвакуированные из Газы . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа в Египет, удовлетворительное, они допущены к полету в Москву, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
"Состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа, среди которых 62 ребенка, 11 из которых в возрасте до 3-х лет, удовлетворительное и не вызывает опасений врачей. Все они осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и допущены к сегодняшнему полету в Москву", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в полете их будут сопровождать медики.
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Россия эвакуировала из Газы более 500 граждан из 900 обратившихся
Вчера, 16:03
 
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