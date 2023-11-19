https://ria.ru/20231119/evakuatsiya-1910412665.html

Россия эвакуировала из Газы более 500 граждан из 900 обратившихся

Россия эвакуировала из Газы более 500 граждан из 900 обратившихся - РИА Новости, 19.11.2023

Россия эвакуировала из Газы более 500 граждан из 900 обратившихся

Россия эвакуировала из сектора Газа более 500 соотечественников из 900 обратившихся, сообщили в МИД. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T16:03

2023-11-19T16:03

2023-11-19T16:32

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

сектор газа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

египет

в мире

израиль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия эвакуировала из сектора Газа более 500 соотечественников из 900 обратившихся, сообщили в МИД."Всего из сектора Газа удалось эвакуировать 558 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников (и членов их семей). Из них 408 уже доставлены самолетами МЧС из Египта в Россию", — говорится в публикации. Ведомство подчеркнуло, что обстановка у пункта пропуска "Рафах" остается сложной, эвакуация иностранцев из анклава идет поэтапно с учетом непрекращающихся боев и ограниченности пропускной способности КПП.В ночь на воскресенье в аэропорту Домодедово приземлился спецборт МЧС с четвертой группой эвакуированных из сектора Газа россиян. На борту находились 120 соотечественников и членов их семей.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

https://ria.ru/20231119/spetsbort-1910405664.html

https://ria.ru/20231119/evakuatsiya-1910353852.html

россия

сектор газа

египет

израиль

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сектор газа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), египет, в мире, израиль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт)