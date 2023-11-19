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Россия эвакуировала из Газы более 500 граждан из 900 обратившихся - РИА Новости, 19.11.2023
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16:03 19.11.2023 (обновлено: 16:32 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/evakuatsiya-1910412665.html
Россия эвакуировала из Газы более 500 граждан из 900 обратившихся
Россия эвакуировала из Газы более 500 граждан из 900 обратившихся - РИА Новости, 19.11.2023
Россия эвакуировала из Газы более 500 граждан из 900 обратившихся
Россия эвакуировала из сектора Газа более 500 соотечественников из 900 обратившихся, сообщили в МИД. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T16:03
2023-11-19T16:32
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
сектор газа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
египет
в мире
израиль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия эвакуировала из сектора Газа более 500 соотечественников из 900 обратившихся, сообщили в МИД."Всего из сектора Газа удалось эвакуировать 558 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников (и членов их семей). Из них 408 уже доставлены самолетами МЧС из Египта в Россию", — говорится в публикации. Ведомство подчеркнуло, что обстановка у пункта пропуска "Рафах" остается сложной, эвакуация иностранцев из анклава идет поэтапно с учетом непрекращающихся боев и ограниченности пропускной способности КПП.В ночь на воскресенье в аэропорту Домодедово приземлился спецборт МЧС с четвертой группой эвакуированных из сектора Газа россиян. На борту находились 120 соотечественников и членов их семей.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
https://ria.ru/20231119/spetsbort-1910405664.html
https://ria.ru/20231119/evakuatsiya-1910353852.html
россия
сектор газа
египет
израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сектор газа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), египет, в мире, израиль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт)
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Сектор Газа, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Египет, В мире, Израиль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Домодедово (аэропорт)
Россия эвакуировала из Газы более 500 граждан из 900 обратившихся

МИД: Россия эвакуировала из Газы 558 своих граждан из 900 обратившихся

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия эвакуировала из сектора Газа более 500 соотечественников из 900 обратившихся, сообщили в МИД.
«
"Всего из сектора Газа удалось эвакуировать 558 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников (и членов их семей). Из них 408 уже доставлены самолетами МЧС из Египта в Россию", — говорится в публикации.
Ведомство подчеркнуло, что обстановка у пункта пропуска "Рафах" остается сложной, эвакуация иностранцев из анклава идет поэтапно с учетом непрекращающихся боев и ограниченности пропускной способности КПП.
В ночь на воскресенье в аэропорту Домодедово приземлился спецборт МЧС с четвертой группой эвакуированных из сектора Газа россиян. На борту находились 120 соотечественников и членов их семей.
Эвакуация граждан России из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Спецборт МЧС заберет еще 117 россиян из зоны палестинского конфликта
Вчера, 15:20

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Россиянка поблагодарила Путина и МЧС за эвакуацию из Газы
Вчера, 07:21
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
Эвакуация населения сектора Газа
16 октября, 18:17
Инфографика
Эвакуация населения сектора ГазаПосмотреть
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияСектор ГазаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕгипетВ миреИзраильМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Домодедово (аэропорт)
 
 
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