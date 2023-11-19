Россия эвакуировала из Газы более 500 граждан из 900 обратившихся
МИД: Россия эвакуировала из Газы 558 своих граждан из 900 обратившихся
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия эвакуировала из сектора Газа более 500 соотечественников из 900 обратившихся, сообщили в МИД.
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"Всего из сектора Газа удалось эвакуировать 558 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников (и членов их семей). Из них 408 уже доставлены самолетами МЧС из Египта в Россию", — говорится в публикации.
Ведомство подчеркнуло, что обстановка у пункта пропуска "Рафах" остается сложной, эвакуация иностранцев из анклава идет поэтапно с учетом непрекращающихся боев и ограниченности пропускной способности КПП.
В ночь на воскресенье в аэропорту Домодедово приземлился спецборт МЧС с четвертой группой эвакуированных из сектора Газа россиян. На борту находились 120 соотечественников и членов их семей.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.