За неделю из сектора Газа эвакуировали 550 россиян
МЧС за неделю эвакуировало из Газы в Россию 408 россиян и членов их семей
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. За неделю МЧС эвакуировало из сектора Газа в Россию 408 россиян и членов их семей, для их перевозки на родину выполнили четыре спецрейса, рассказали журналистам в оперативном штабе ведомства.
В ночь на воскресенье в аэропорту "Домодедово" приземлился самолет МЧС, на борту которого находилась четвертая вывезенная из сектора Газа группа россиян.
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"Всего сначала операции в Москву доставлено 408 человек. Всего перешло границу более 550, из них 230 — детей", - сказали в оперштабе.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.