https://ria.ru/20231119/evakuatsiya-1910344617.html

За неделю из сектора Газа эвакуировали 550 россиян

За неделю из сектора Газа эвакуировали 550 россиян - РИА Новости, 19.11.2023

За неделю из сектора Газа эвакуировали 550 россиян

За неделю МЧС эвакуировало из сектора Газа в Россию 408 россиян и членов их семей, для их перевозки на родину выполнили четыре спецрейса, рассказали журналистам РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T02:21

2023-11-19T02:21

2023-11-19T03:47

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

домодедово (аэропорт)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. За неделю МЧС эвакуировало из сектора Газа в Россию 408 россиян и членов их семей, для их перевозки на родину выполнили четыре спецрейса, рассказали журналистам в оперативном штабе ведомства.В ночь на воскресенье в аэропорту "Домодедово" приземлился самолет МЧС, на борту которого находилась четвертая вывезенная из сектора Газа группа россиян."Всего сначала операции в Москву доставлено 408 человек. Всего перешло границу более 550, из них 230 — детей", - сказали в оперштабе.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231118/pogibshie-1910326029.html

https://ria.ru/20231117/evakuatsiya-1910152928.html

россия

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израиль

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россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, владимир путин, оон