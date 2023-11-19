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За неделю из сектора Газа эвакуировали 550 россиян - РИА Новости, 19.11.2023
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02:21 19.11.2023 (обновлено: 03:47 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/evakuatsiya-1910344617.html
За неделю из сектора Газа эвакуировали 550 россиян
За неделю из сектора Газа эвакуировали 550 россиян - РИА Новости, 19.11.2023
За неделю из сектора Газа эвакуировали 550 россиян
За неделю МЧС эвакуировало из сектора Газа в Россию 408 россиян и членов их семей, для их перевозки на родину выполнили четыре спецрейса, рассказали журналистам РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T02:21
2023-11-19T03:47
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
домодедово (аэропорт)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. За неделю МЧС эвакуировало из сектора Газа в Россию 408 россиян и членов их семей, для их перевозки на родину выполнили четыре спецрейса, рассказали журналистам в оперативном штабе ведомства.В ночь на воскресенье в аэропорту "Домодедово" приземлился самолет МЧС, на борту которого находилась четвертая вывезенная из сектора Газа группа россиян.&quot;Всего сначала операции в Москву доставлено 408 человек. Всего перешло границу более 550, из них 230 — детей&quot;, - сказали в оперштабе.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231118/pogibshie-1910326029.html
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россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, владимир путин, оон
Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Домодедово (аэропорт), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Владимир Путин, ООН
За неделю из сектора Газа эвакуировали 550 россиян

МЧС за неделю эвакуировало из Газы в Россию 408 россиян и членов их семей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. За неделю МЧС эвакуировало из сектора Газа в Россию 408 россиян и членов их семей, для их перевозки на родину выполнили четыре спецрейса, рассказали журналистам в оперативном штабе ведомства.
В ночь на воскресенье в аэропорту "Домодедово" приземлился самолет МЧС, на борту которого находилась четвертая вывезенная из сектора Газа группа россиян.
«

"Всего сначала операции в Москву доставлено 408 человек. Всего перешло границу более 550, из них 230 — детей", - сказали в оперштабе.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Израильские военные на территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
С начала эскалации в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек
Вчера, 21:08
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
МИД создал на своем сайте раздел по эвакуации россиян из сектора Газа
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РоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Домодедово (аэропорт)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильВладимир ПутинООН
 
 
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