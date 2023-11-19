https://ria.ru/20231119/evakuatsiya-1910344313.html

В "Домодедово" приземлился борт с четвертой группой эвакуированных из Газы

В "Домодедово" приземлился борт с четвертой группой эвакуированных из Газы - РИА Новости, 19.11.2023

В "Домодедово" приземлился борт с четвертой группой эвакуированных из Газы

Самолет МЧС, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа четвертая группа граждан России, приземлился в "Домодедово" в 02:05 мск, свидетельствует табло... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T02:11

2023-11-19T02:11

2023-11-19T07:39

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

домодедово (аэропорт)

россия

египет

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Самолет МЧС, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа четвертая группа граждан России, приземлился в "Домодедово" в 02:05 мск, свидетельствует табло аэропорта.По информации МЧС, на борту находились 120 россиян и членов их семей. После приземления они пребывают в зоне таможенного контроля, где работают медики и волонтеры, которые выдают теплую одежду и оказывают необходимую помощь.Как уточнили в ведомстве, за неделю из сектора Газа в Россию эвакуировали 408 россиян и членов их семей, для их перевозки на родину выполнили четыре спецрейса. "Всего перешло границу более 550, из них 230 — детей", - рассказали в оперштабе МЧС.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231117/evakuatsiya-1910152928.html

https://ria.ru/20231113/evakuatsiya-1909048929.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, домодедово (аэропорт), россия, египет