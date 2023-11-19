В "Домодедово" приземлился борт с четвертой группой эвакуированных из Газы
В "Домодедово" сел борт МЧС с четвертой группой эвакуированных из Газы россиян
Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Самолет МЧС, на борту которого эвакуировалась из сектора Газа четвертая группа граждан России, приземлился в "Домодедово" в 02:05 мск, свидетельствует табло аэропорта.
По информации МЧС, на борту находились 120 россиян и членов их семей. После приземления они пребывают в зоне таможенного контроля, где работают медики и волонтеры, которые выдают теплую одежду и оказывают необходимую помощь.
Как уточнили в ведомстве, за неделю из сектора Газа в Россию эвакуировали 408 россиян и членов их семей, для их перевозки на родину выполнили четыре спецрейса. "Всего перешло границу более 550, из них 230 — детей", - рассказали в оперштабе МЧС.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 12 тысяч, пострадали более 30 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.