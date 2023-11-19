https://ria.ru/20231119/elektrosnabzhenie-1910414112.html

В Крыму без электроснабжения остаются около 39 тысяч абонентов

В Крыму без электроснабжения остаются около 39 тысяч абонентов - РИА Новости, 19.11.2023

В Крыму без электроснабжения остаются около 39 тысяч абонентов

Около 39 тысяч потребителей остаются без света в Крыму к 15.00 мск воскресенья, в основном в Сакском и Черноморском районах полуострова, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T16:16

2023-11-19T16:16

2023-11-19T16:35

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Около 39 тысяч потребителей остаются без света в Крыму к 15.00 мск воскресенья, в основном в Сакском и Черноморском районах полуострова, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго".Ранее Гидрометцентр полуострова и МЧС объявили в Крыму штормовое предупреждение на субботу и воскресенье в связи с сильными дождями и ветром штормовой и даже ураганной силы."По состоянию на 15.00 остаются отключенными 36 линий 6-10 кВ, в том числе два частично. Без электроснабжения - около 39 тысяч потребителей", - сообщили в "Крымэнерго".Наибольшее количество технологических нарушений зафиксировано в Черноморском и Сакском районах. Работа аварийно-восстановительных бригад ГУП РК "Крымэнерго" продолжится до полной ликвидации технологических нарушений, уточнили в компании. К устранению последствий непогоды привлечены 120 бригад (360 человек), 127 единиц техники.

https://ria.ru/20231119/evpatoriya-1910414737.html

республика крым

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым