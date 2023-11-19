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В Крыму без электроснабжения остаются около 39 тысяч абонентов - РИА Новости, 19.11.2023
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16:16 19.11.2023 (обновлено: 16:35 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/elektrosnabzhenie-1910414112.html
В Крыму без электроснабжения остаются около 39 тысяч абонентов
В Крыму без электроснабжения остаются около 39 тысяч абонентов - РИА Новости, 19.11.2023
В Крыму без электроснабжения остаются около 39 тысяч абонентов
Около 39 тысяч потребителей остаются без света в Крыму к 15.00 мск воскресенья, в основном в Сакском и Черноморском районах полуострова, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T16:16
2023-11-19T16:35
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Около 39 тысяч потребителей остаются без света в Крыму к 15.00 мск воскресенья, в основном в Сакском и Черноморском районах полуострова, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго".Ранее Гидрометцентр полуострова и МЧС объявили в Крыму штормовое предупреждение на субботу и воскресенье в связи с сильными дождями и ветром штормовой и даже ураганной силы."По состоянию на 15.00 остаются отключенными 36 линий 6-10 кВ, в том числе два частично. Без электроснабжения - около 39 тысяч потребителей", - сообщили в "Крымэнерго".Наибольшее количество технологических нарушений зафиксировано в Черноморском и Сакском районах. Работа аварийно-восстановительных бригад ГУП РК "Крымэнерго" продолжится до полной ликвидации технологических нарушений, уточнили в компании. К устранению последствий непогоды привлечены 120 бригад (360 человек), 127 единиц техники.
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республика крым
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
В Крыму без электроснабжения остаются около 39 тысяч абонентов

В Крыму из-за шторма без электроснабжения остаются около 39 тысяч абонентов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Около 39 тысяч потребителей остаются без света в Крыму к 15.00 мск воскресенья, в основном в Сакском и Черноморском районах полуострова, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго".
Ранее Гидрометцентр полуострова и МЧС объявили в Крыму штормовое предупреждение на субботу и воскресенье в связи с сильными дождями и ветром штормовой и даже ураганной силы.
"По состоянию на 15.00 остаются отключенными 36 линий 6-10 кВ, в том числе два частично. Без электроснабжения - около 39 тысяч потребителей", - сообщили в "Крымэнерго".
Наибольшее количество технологических нарушений зафиксировано в Черноморском и Сакском районах. Работа аварийно-восстановительных бригад ГУП РК "Крымэнерго" продолжится до полной ликвидации технологических нарушений, уточнили в компании. К устранению последствий непогоды привлечены 120 бригад (360 человек), 127 единиц техники.
Последствия ливней в крымской Евпатории - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
В Евпатории устраняют последствия шторма
Вчера, 16:20
 
ПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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