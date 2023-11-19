https://ria.ru/20231119/elektrosnabzhenie-1910414112.html
В Крыму без электроснабжения остаются около 39 тысяч абонентов
В Крыму без электроснабжения остаются около 39 тысяч абонентов - РИА Новости, 19.11.2023
В Крыму без электроснабжения остаются около 39 тысяч абонентов
Около 39 тысяч потребителей остаются без света в Крыму к 15.00 мск воскресенья, в основном в Сакском и Черноморском районах полуострова, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T16:16
2023-11-19T16:16
2023-11-19T16:35
происшествия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133473/79/1334737982_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_fa8108ed76aea63394cad5367078e9a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Около 39 тысяч потребителей остаются без света в Крыму к 15.00 мск воскресенья, в основном в Сакском и Черноморском районах полуострова, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго".Ранее Гидрометцентр полуострова и МЧС объявили в Крыму штормовое предупреждение на субботу и воскресенье в связи с сильными дождями и ветром штормовой и даже ураганной силы."По состоянию на 15.00 остаются отключенными 36 линий 6-10 кВ, в том числе два частично. Без электроснабжения - около 39 тысяч потребителей", - сообщили в "Крымэнерго".Наибольшее количество технологических нарушений зафиксировано в Черноморском и Сакском районах. Работа аварийно-восстановительных бригад ГУП РК "Крымэнерго" продолжится до полной ликвидации технологических нарушений, уточнили в компании. К устранению последствий непогоды привлечены 120 бригад (360 человек), 127 единиц техники.
https://ria.ru/20231119/evpatoriya-1910414737.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133473/79/1334737982_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_211913f031191d983b275a2d53e451d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
В Крыму без электроснабжения остаются около 39 тысяч абонентов
В Крыму из-за шторма без электроснабжения остаются около 39 тысяч абонентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Около 39 тысяч потребителей остаются без света в Крыму к 15.00 мск воскресенья, в основном в Сакском и Черноморском районах полуострова, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго".
Ранее Гидрометцентр полуострова и МЧС
объявили в Крыму штормовое предупреждение на субботу и воскресенье в связи с сильными дождями и ветром штормовой и даже ураганной силы.
"По состоянию на 15.00 остаются отключенными 36 линий 6-10 кВ, в том числе два частично. Без электроснабжения - около 39 тысяч потребителей", - сообщили в "Крымэнерго".
Наибольшее количество технологических нарушений зафиксировано в Черноморском и Сакском районах
. Работа аварийно-восстановительных бригад ГУП РК "Крымэнерго" продолжится до полной ликвидации технологических нарушений, уточнили в компании. К устранению последствий непогоды привлечены 120 бригад (360 человек), 127 единиц техники.
В Евпатории устраняют последствия шторма