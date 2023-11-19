https://ria.ru/20231119/elektroenergiya-1910420127.html

В ряде городов Приангарья отключили электроэнергию из-за усиления ветра

В ряде городов Приангарья отключили электроэнергию из-за усиления ветра - РИА Новости, 19.11.2023

В ряде городов Приангарья отключили электроэнергию из-за усиления ветра

Электроэнергию отключили в ряде населенных пунктов Иркутской области в превентивных целях из-за усиления ветра, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T17:00

2023-11-19T17:00

2023-11-19T18:31

происшествия

иркутская область

игорь кобзев

байкал

тайшетский район

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ИРКУТСК, 19 ноя - РИА Новости. Электроэнергию отключили в ряде населенных пунктов Иркутской области в превентивных целях из-за усиления ветра, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Большинство регионов Сибири накрыл сильный ураган. Повалены деревья, оборваны провода, сорваны крыши. Есть пострадавшие и погибшие. Иркутские метеорологи выпустили экстренное предупреждение о непогоде. По области 20 ноября ожидаются мокрый снег и сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду, в ряде районов до 28 метров в секунду, на Байкале - до 37 метров в секунду. "В Тайшетском районе из-за сильных порывов ветра уже днем в ручном режиме было отключено электричество. Без электроснабжения 23 населенных пункта, в общей сложности более 2 тысяч домов, в которых проживают почти 6,5 тысячи человек, 15 социально-значимых объектов", - написал Кобзев в Telegram-канале. По данным ГУМЧС региона, под отключение электроэнергии также попали ряд населенных пунктов Нижнеудинского и Чунского районов. Пожарно-спасательные подразделения функционируют в режиме повышенной готовности.Согласно информации областной прокуратуры, шквалистый ветер уже привел к случаям обрыва линий электропередачи. "Из-за непогоды, шквалистого ветра на территории региона произошло частичное разрушение кровли, обрыв линий электропередач, аварийное отключение подачи электроэнергии, локально ограничено движение автомобилей", - говорится в сообщении. Не уточняется, где именно произошли эти инциденты.

https://ria.ru/20231119/evpatoriya-1910414737.html

иркутская область

байкал

тайшетский район

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происшествия, иркутская область, игорь кобзев, байкал, тайшетский район