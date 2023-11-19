https://ria.ru/20231119/ekonomika-1910381216.html

Песков заявил о большом потенциале российской экономики

Песков заявил о большом потенциале российской экономики - РИА Новости, 19.11.2023

Песков заявил о большом потенциале российской экономики

У России есть большой потенциал, который позволяет справляться с любыми ударами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T11:57

2023-11-19T11:57

2023-11-19T12:38

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. У России есть большой потенциал, который позволяет справляться с любыми ударами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас все-таки очень большой потенциал, который в период максимальной мобилизации, собранности внутренней позволяет нам справляться с любыми ударами", - заявил Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20231117/sanktsii-1909996425.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, экономика