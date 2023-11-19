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Песков заявил о большом потенциале российской экономики - РИА Новости, 19.11.2023
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11:57 19.11.2023 (обновлено: 12:38 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/ekonomika-1910381216.html
Песков заявил о большом потенциале российской экономики
Песков заявил о большом потенциале российской экономики - РИА Новости, 19.11.2023
Песков заявил о большом потенциале российской экономики
У России есть большой потенциал, который позволяет справляться с любыми ударами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T11:57
2023-11-19T12:38
россия
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. У России есть большой потенциал, который позволяет справляться с любыми ударами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас все-таки очень большой потенциал, который в период максимальной мобилизации, собранности внутренней позволяет нам справляться с любыми ударами", - заявил Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.
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россия, дмитрий песков, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Экономика
Песков заявил о большом потенциале российской экономики

Песков: потенциал экономики России позволяет справляться с любыми ударами

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. У России есть большой потенциал, который позволяет справляться с любыми ударами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас все-таки очень большой потенциал, который в период максимальной мобилизации, собранности внутренней позволяет нам справляться с любыми ударами", - заявил Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.
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