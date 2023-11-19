https://ria.ru/20231119/ekonomika-1910381216.html
Песков заявил о большом потенциале российской экономики
Песков заявил о большом потенциале российской экономики - РИА Новости, 19.11.2023
Песков заявил о большом потенциале российской экономики
У России есть большой потенциал, который позволяет справляться с любыми ударами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T11:57
2023-11-19T11:57
2023-11-19T12:38
россия
дмитрий песков
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149260/72/1492607292_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_8ec18cb150896009e0660b3fe72dafff.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. У России есть большой потенциал, который позволяет справляться с любыми ударами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас все-таки очень большой потенциал, который в период максимальной мобилизации, собранности внутренней позволяет нам справляться с любыми ударами", - заявил Песков в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20231117/sanktsii-1909996425.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149260/72/1492607292_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_63b1e1928323f9e525313a459ddbe060.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Экономика
Песков заявил о большом потенциале российской экономики
Песков: потенциал экономики России позволяет справляться с любыми ударами