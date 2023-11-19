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В Благовещенске выясняют причину смерти маленькой девочки - РИА Новости, 19.11.2023
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14:54 19.11.2023 (обновлено: 15:03 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/devochka-1910402056.html
В Благовещенске выясняют причину смерти маленькой девочки
В Благовещенске выясняют причину смерти маленькой девочки - РИА Новости, 19.11.2023
В Благовещенске выясняют причину смерти маленькой девочки
Прокуратура Приамурья устанавливает причину смерти маленькой девочки, которой стало плохо в детском саду Благовещенска, после чего ее увезли в больницу, и через РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T14:54
2023-11-19T15:03
происшествия
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноя – РИА Новости. Прокуратура Приамурья устанавливает причину смерти маленькой девочки, которой стало плохо в детском саду Благовещенска, после чего ее увезли в больницу, и через два дня она скончалась, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "По предварительной информации, 16 ноября ребенку, находящемуся в дошкольном образовательном учреждении Благовещенска, стало плохо, девочку доставили в больницу, где она 18 ноября скончалась. В настоящее время устанавливается причина ее смерти", - говорится в сообщении. Как пишет Telegram-канал поисково-спасательного отряда "Амур", ребёнку через месяц должно было исполниться два года. Отмечается, что это дочка семьи волонтёров отряда "Амур". По их словам, которые излагаются в Telegram-канале, ребёнка отвели в сад здоровой и весёлой, на руках имелась справка от врача частной клиники о том, что она здорова. Но после сон-часа девочку обнаружили без сознания и вызвали скорую помощь. Команда поисково-спасательного отряда "Амур" утверждает, что медики по неизвестной причине отправили ребёнка во взрослую больницу, где её принять отказались. После этого девочку довезли до детской больницы, где её ввели в искусственную кому. В субботу она скончалась, добавляется в сообщении. Прокуратура сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего. "Будет дана оценка действиям должностных лиц детского дошкольного образовательного и медицинского учреждений, а также действиям должностного лица, выдавшего справку о здоровье ребенка и возможности посещения детского сада", - уточнили в прокуратуре. Кроме того, СУСК региона также проводит доследственную проверку. Официальным комментарием уполномоченных ведомств по поводу информации о доставке ребенка сначала во взрослую больницу РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20231006/pyatiklassnik-1900849307.html
https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910358628.html
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происшествия, благовещенск
Происшествия, Благовещенск
В Благовещенске выясняют причину смерти маленькой девочки

В Благовещенске выясняют причину смерти девочки, которой стало плохо в детсаду

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноя – РИА Новости. Прокуратура Приамурья устанавливает причину смерти маленькой девочки, которой стало плохо в детском саду Благовещенска, после чего ее увезли в больницу, и через два дня она скончалась, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 16 ноября ребенку, находящемуся в дошкольном образовательном учреждении Благовещенска, стало плохо, девочку доставили в больницу, где она 18 ноября скончалась. В настоящее время устанавливается причина ее смерти", - говорится в сообщении.
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Как пишет Telegram-канал поисково-спасательного отряда "Амур", ребёнку через месяц должно было исполниться два года. Отмечается, что это дочка семьи волонтёров отряда "Амур". По их словам, которые излагаются в Telegram-канале, ребёнка отвели в сад здоровой и весёлой, на руках имелась справка от врача частной клиники о том, что она здорова. Но после сон-часа девочку обнаружили без сознания и вызвали скорую помощь. Команда поисково-спасательного отряда "Амур" утверждает, что медики по неизвестной причине отправили ребёнка во взрослую больницу, где её принять отказались. После этого девочку довезли до детской больницы, где её ввели в искусственную кому. В субботу она скончалась, добавляется в сообщении.
Прокуратура сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего. "Будет дана оценка действиям должностных лиц детского дошкольного образовательного и медицинского учреждений, а также действиям должностного лица, выдавшего справку о здоровье ребенка и возможности посещения детского сада", - уточнили в прокуратуре.
Кроме того, СУСК региона также проводит доследственную проверку.
Официальным комментарием уполномоченных ведомств по поводу информации о доставке ребенка сначала во взрослую больницу РИА Новости пока не располагает.
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