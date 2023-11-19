https://ria.ru/20231119/devochka-1910402056.html

В Благовещенске выясняют причину смерти маленькой девочки

В Благовещенске выясняют причину смерти маленькой девочки - РИА Новости, 19.11.2023

В Благовещенске выясняют причину смерти маленькой девочки

Прокуратура Приамурья устанавливает причину смерти маленькой девочки, которой стало плохо в детском саду Благовещенска, после чего ее увезли в больницу, и через РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T14:54

2023-11-19T14:54

2023-11-19T15:03

происшествия

благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноя – РИА Новости. Прокуратура Приамурья устанавливает причину смерти маленькой девочки, которой стало плохо в детском саду Благовещенска, после чего ее увезли в больницу, и через два дня она скончалась, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "По предварительной информации, 16 ноября ребенку, находящемуся в дошкольном образовательном учреждении Благовещенска, стало плохо, девочку доставили в больницу, где она 18 ноября скончалась. В настоящее время устанавливается причина ее смерти", - говорится в сообщении. Как пишет Telegram-канал поисково-спасательного отряда "Амур", ребёнку через месяц должно было исполниться два года. Отмечается, что это дочка семьи волонтёров отряда "Амур". По их словам, которые излагаются в Telegram-канале, ребёнка отвели в сад здоровой и весёлой, на руках имелась справка от врача частной клиники о том, что она здорова. Но после сон-часа девочку обнаружили без сознания и вызвали скорую помощь. Команда поисково-спасательного отряда "Амур" утверждает, что медики по неизвестной причине отправили ребёнка во взрослую больницу, где её принять отказались. После этого девочку довезли до детской больницы, где её ввели в искусственную кому. В субботу она скончалась, добавляется в сообщении. Прокуратура сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего. "Будет дана оценка действиям должностных лиц детского дошкольного образовательного и медицинского учреждений, а также действиям должностного лица, выдавшего справку о здоровье ребенка и возможности посещения детского сада", - уточнили в прокуратуре. Кроме того, СУСК региона также проводит доследственную проверку. Официальным комментарием уполномоченных ведомств по поводу информации о доставке ребенка сначала во взрослую больницу РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20231006/pyatiklassnik-1900849307.html

https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910358628.html

благовещенск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, благовещенск