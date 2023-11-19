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В Роттердаме прошла многотысячная пропалестинская демонстрация - РИА Новости, 19.11.2023
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21:31 19.11.2023 (обновлено: 21:32 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/demonstratsiya-1910454157.html
В Роттердаме прошла многотысячная пропалестинская демонстрация
В Роттердаме прошла многотысячная пропалестинская демонстрация - РИА Новости, 19.11.2023
В Роттердаме прошла многотысячная пропалестинская демонстрация
Около 6-7 тысяч человек приняли участие в пропалестинской демонстрации в воскресенье в нидерландском Роттердаме, передает NL Times. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T21:31
2023-11-19T21:32
в мире
израиль
палестина
роттердам
хамас
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГААГА, 19 ноя - РИА Новости. Около 6-7 тысяч человек приняли участие в пропалестинской демонстрации в воскресенье в нидерландском Роттердаме, передает NL Times. Сообщается, что демонстранты в Роттердаме вышли протестовать "против этнической чистки палестинцев". Ряд организаций, инициировавших протест, в том числе Палестинская коалиция Роттердама (RPC), таким образом намеревались привлечь внимание к гуманитарному кризису в Палестине. Об инцидентах на демонстрации не сообщается. В конце октября около 6 тысяч человек приняли участие в демонстрации в поддержку Палестины в Гааге. Демонстранты скандировали лозунги "От реки до моря Палестина будет свободна" и "Остановите геноцид против Газы". Тогда манифестация прошла мирно. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231118/aktsiya-1910275809.html
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в мире, израиль, палестина, роттердам, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Роттердам, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Роттердаме прошла многотысячная пропалестинская демонстрация

NL Times: на пропалестинскую демонстрацию в Роттердаме вышли тысячи человек

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 19 ноя - РИА Новости. Около 6-7 тысяч человек приняли участие в пропалестинской демонстрации в воскресенье в нидерландском Роттердаме, передает NL Times.
Сообщается, что демонстранты в Роттердаме вышли протестовать "против этнической чистки палестинцев". Ряд организаций, инициировавших протест, в том числе Палестинская коалиция Роттердама (RPC), таким образом намеревались привлечь внимание к гуманитарному кризису в Палестине. Об инцидентах на демонстрации не сообщается.
В конце октября около 6 тысяч человек приняли участие в демонстрации в поддержку Палестины в Гааге. Демонстранты скандировали лозунги "От реки до моря Палестина будет свободна" и "Остановите геноцид против Газы". Тогда манифестация прошла мирно.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильПалестинаРоттердамХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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