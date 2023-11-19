https://ria.ru/20231119/bezrabotitsa-1910404962.html

Уровень безработицы Алтайского края достиг исторического минимума

Уровень безработицы Алтайского края достиг исторического минимума - РИА Новости, 19.11.2023

Уровень безработицы Алтайского края достиг исторического минимума

Уровень безработицы Алтайского края находится на исторически низкой отметке и составляет 3,3%, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:14

2023-11-19T15:14

2023-11-19T15:18

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Уровень безработицы Алтайского края находится на исторически низкой отметке и составляет 3,3%, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. На Международной выставке-форуме на ВДНХ в рамках Дня Алтайского края Мухтиярова рассказала журналистам о ситуации на рынке труда в регионе и реализуемых программах. "Сейчас на рынке труда Алтайского края ситуация стабильная. У нас по оценке Международной организации труда уровень безработицы составляет 3,3%. Это один из минимальных в истории Алтайского края процент. В целом по России он составляет 3%. Если смотреть на количество размещенных вакансий, то пакет предложений составляет порядка 25 тысяч рабочих мест от предприятий Алтайского края. При этом в службе занятости безработных значительно меньше. Мы понимаем, что предложений больше, чем три вакансии на одного безработного. Поэтому здесь ситуация стабильная", - сказала журналистам Мухтиярова. Она добавила, что сейчас преобладает рынок соискателей, поэтому работодателям важно следить за привлекательностью вакансий - за величиной заработной платы, наполненностью социального пакета и другими важными критериями. "Учитывая, что сейчас есть большой запрос на работников, у граждан есть возможность выбора. В случае если есть потребность в переобучении, помогает наша служба занятости в рамках федерального проекта "Демография" и проектов, которые самостоятельно регион реализует", - отметила Мухтиярова. И добавила, что в крае работают над модернизацией центров занятости. "Сейчас у нас реализованы два флагманских центра. В декабре в Барнауле открывается большой кадровый центр. И коллеги трансформируют идеологически и технологически службу занятости Алтайского крае. У нас один из самых больших регионов - 60 муниципальных образований. И практически в каждом есть точка присутствия. Коллеги очень активно взаимодействуют с образовательным сообществом. У нас больше 90 соглашений подписано с центрами карьеры, молодежными сообществами, с сообществами инвалидов. Также женские клубы образуются на территории в рамках взаимодействия с центрами занятости и реализуются многие другие проекты", - пояснила Мухтиярова.

https://ria.ru/20231030/kalendar-1906128815.html

https://ria.ru/20231027/vystavka-1905538831.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

выставка-форум "россия", общество, алтайский край, барнаул, россия, международная организация труда