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Уровень безработицы Алтайского края достиг исторического минимума - РИА Новости, 19.11.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
15:14 19.11.2023 (обновлено: 15:18 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/bezrabotitsa-1910404962.html
Уровень безработицы Алтайского края достиг исторического минимума
Уровень безработицы Алтайского края достиг исторического минимума - РИА Новости, 19.11.2023
Уровень безработицы Алтайского края достиг исторического минимума
Уровень безработицы Алтайского края находится на исторически низкой отметке и составляет 3,3%, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:14
2023-11-19T15:18
алтайский край
выставка-форум "россия"
общество
алтайский край
барнаул
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Уровень безработицы Алтайского края находится на исторически низкой отметке и составляет 3,3%, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова. На Международной выставке-форуме на ВДНХ в рамках Дня Алтайского края Мухтиярова рассказала журналистам о ситуации на рынке труда в регионе и реализуемых программах. "Сейчас на рынке труда Алтайского края ситуация стабильная. У нас по оценке Международной организации труда уровень безработицы составляет 3,3%. Это один из минимальных в истории Алтайского края процент. В целом по России он составляет 3%. Если смотреть на количество размещенных вакансий, то пакет предложений составляет порядка 25 тысяч рабочих мест от предприятий Алтайского края. При этом в службе занятости безработных значительно меньше. Мы понимаем, что предложений больше, чем три вакансии на одного безработного. Поэтому здесь ситуация стабильная", - сказала журналистам Мухтиярова. Она добавила, что сейчас преобладает рынок соискателей, поэтому работодателям важно следить за привлекательностью вакансий - за величиной заработной платы, наполненностью социального пакета и другими важными критериями. "Учитывая, что сейчас есть большой запрос на работников, у граждан есть возможность выбора. В случае если есть потребность в переобучении, помогает наша служба занятости в рамках федерального проекта "Демография" и проектов, которые самостоятельно регион реализует", - отметила Мухтиярова. И добавила, что в крае работают над модернизацией центров занятости. "Сейчас у нас реализованы два флагманских центра. В декабре в Барнауле открывается большой кадровый центр. И коллеги трансформируют идеологически и технологически службу занятости Алтайского крае. У нас один из самых больших регионов - 60 муниципальных образований. И практически в каждом есть точка присутствия. Коллеги очень активно взаимодействуют с образовательным сообществом. У нас больше 90 соглашений подписано с центрами карьеры, молодежными сообществами, с сообществами инвалидов. Также женские клубы образуются на территории в рамках взаимодействия с центрами занятости и реализуются многие другие проекты", - пояснила Мухтиярова.
https://ria.ru/20231030/kalendar-1906128815.html
https://ria.ru/20231027/vystavka-1905538831.html
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выставка-форум "россия", общество, алтайский край, барнаул, россия, международная организация труда
Алтайский край, Выставка-форум "Россия", Общество, Алтайский край, Барнаул, Россия, Международная организация труда

Уровень безработицы Алтайского края достиг исторического минимума

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезентация туристического потенциала Алтайского края
Презентация туристического потенциала Алтайского края
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Презентация туристического потенциала Алтайского края
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Уровень безработицы Алтайского края находится на исторически низкой отметке и составляет 3,3%, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.
На Международной выставке-форуме на ВДНХ в рамках Дня Алтайского края Мухтиярова рассказала журналистам о ситуации на рынке труда в регионе и реализуемых программах.
«
"Сейчас на рынке труда Алтайского края ситуация стабильная. У нас по оценке Международной организации труда уровень безработицы составляет 3,3%. Это один из минимальных в истории Алтайского края процент. В целом по России он составляет 3%. Если смотреть на количество размещенных вакансий, то пакет предложений составляет порядка 25 тысяч рабочих мест от предприятий Алтайского края. При этом в службе занятости безработных значительно меньше. Мы понимаем, что предложений больше, чем три вакансии на одного безработного. Поэтому здесь ситуация стабильная", - сказала журналистам Мухтиярова.
Она добавила, что сейчас преобладает рынок соискателей, поэтому работодателям важно следить за привлекательностью вакансий - за величиной заработной платы, наполненностью социального пакета и другими важными критериями.
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«
"Учитывая, что сейчас есть большой запрос на работников, у граждан есть возможность выбора. В случае если есть потребность в переобучении, помогает наша служба занятости в рамках федерального проекта "Демография" и проектов, которые самостоятельно регион реализует", - отметила Мухтиярова.
И добавила, что в крае работают над модернизацией центров занятости.
«
"Сейчас у нас реализованы два флагманских центра. В декабре в Барнауле открывается большой кадровый центр. И коллеги трансформируют идеологически и технологически службу занятости Алтайского крае. У нас один из самых больших регионов - 60 муниципальных образований. И практически в каждом есть точка присутствия. Коллеги очень активно взаимодействуют с образовательным сообществом. У нас больше 90 соглашений подписано с центрами карьеры, молодежными сообществами, с сообществами инвалидов. Также женские клубы образуются на территории в рамках взаимодействия с центрами занятости и реализуются многие другие проекты", - пояснила Мухтиярова.
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