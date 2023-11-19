https://ria.ru/20231119/bayden-1910383518.html
Медведев раскритиковал заявления Байдена о пути к прогрессу
Медведев раскритиковал заявления Байдена о пути к прогрессу - РИА Новости, 19.11.2023
Медведев раскритиковал заявления Байдена о пути к прогрессу
Заявления президента США Джо Байдена о том, что великие трагедии могут привести к прогрессу, - квинтэссенция американской доктрины безопасности, написал... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:16
2023-11-19T12:16
2023-11-19T12:38
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена о том, что великие трагедии могут привести к прогрессу, - квинтэссенция американской доктрины безопасности, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей страничке в "ВКонтакте".Ранее Байден в статье для Washington Post написал, что конфликты вокруг Украины и Израиля для США обернуться прогрессом."Это даже не оговорка по Фрейду или невнятный старческий бред. Это квинтэссенция американской доктрины безопасности. "Инвестиции" в собственный ВПК, в войны на других континентах делают Штаты "более защищёнными"", - написал Медведев.Он прокомментировал высказывание Байдена о том, что поддержка Украины является инвестицией в безопасность США, отметив, что деньги и кровь - это "хорошие инвестиции". По его словам, это "очень по-американски"."Аплодисменты зала. Байден озирается. Протягивает руку пустоте, ищет выход. Занавес", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джо байден, дмитрий медведев, сша, украина, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Джо Байден, Дмитрий Медведев, США, Украина, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Медведев раскритиковал заявления Байдена о пути к прогрессу
Медведев назвал слова Байдена квинтэссенцией доктрины безопасности США