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Медведев раскритиковал заявления Байдена о пути к прогрессу - РИА Новости, 19.11.2023
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12:16 19.11.2023 (обновлено: 12:38 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/bayden-1910383518.html
Медведев раскритиковал заявления Байдена о пути к прогрессу
Медведев раскритиковал заявления Байдена о пути к прогрессу - РИА Новости, 19.11.2023
Медведев раскритиковал заявления Байдена о пути к прогрессу
Заявления президента США Джо Байдена о том, что великие трагедии могут привести к прогрессу, - квинтэссенция американской доктрины безопасности, написал... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:16
2023-11-19T12:38
в мире
джо байден
дмитрий медведев
сша
украина
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена о том, что великие трагедии могут привести к прогрессу, - квинтэссенция американской доктрины безопасности, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей страничке в "ВКонтакте".Ранее Байден в статье для Washington Post написал, что конфликты вокруг Украины и Израиля для США обернуться прогрессом."Это даже не оговорка по Фрейду или невнятный старческий бред. Это квинтэссенция американской доктрины безопасности. "Инвестиции" в собственный ВПК, в войны на других континентах делают Штаты "более защищёнными"", - написал Медведев.Он прокомментировал высказывание Байдена о том, что поддержка Украины является инвестицией в безопасность США, отметив, что деньги и кровь - это "хорошие инвестиции". По его словам, это "очень по-американски"."Аплодисменты зала. Байден озирается. Протягивает руку пустоте, ищет выход. Занавес", - добавил он.
https://ria.ru/20231117/ssha-1910053089.html
https://ria.ru/20231117/putin-1909978176.html
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в мире, джо байден, дмитрий медведев, сша, украина, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Джо Байден, Дмитрий Медведев, США, Украина, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Медведев раскритиковал заявления Байдена о пути к прогрессу

Медведев назвал слова Байдена квинтэссенцией доктрины безопасности США

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена о том, что великие трагедии могут привести к прогрессу, - квинтэссенция американской доктрины безопасности, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей страничке в "ВКонтакте".
Ранее Байден в статье для Washington Post написал, что конфликты вокруг Украины и Израиля для США обернуться прогрессом.
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"Это даже не оговорка по Фрейду или невнятный старческий бред. Это квинтэссенция американской доктрины безопасности. "Инвестиции" в собственный ВПК, в войны на других континентах делают Штаты "более защищёнными"", - написал Медведев.
Он прокомментировал высказывание Байдена о том, что поддержка Украины является инвестицией в безопасность США, отметив, что деньги и кровь - это "хорошие инвестиции". По его словам, это "очень по-американски".
"Аплодисменты зала. Байден озирается. Протягивает руку пустоте, ищет выход. Занавес", - добавил он.
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В миреДжо БайденДмитрий МедведевСШАУкраинаРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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