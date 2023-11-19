Новгородские следователи задержали водителя, въехавшего в толпу
Новгородские следователи задержали мужчину, въехавшего на Mercedes в толпу
© СУ СКР по Новгородской области/TelegramЗадержанный СК РФ мужчина, въехавший в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области
Задержанный СК РФ мужчина, въехавший в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Следователи СК задержали мужчину, въехавшего на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области, двое человек пострадали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Уточняется, что ночью в воскресенье водитель автомобиля Mercedes умышленно наехал на людей после конфликта у ресторана.
"В Новгородской области следователи СК России задержали мужчину, въехавшего в толпу людей у ресторана…, в результате чего двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД региона, водителем Mercedes оказался местный житель. От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался. На мужчину составили протокол и доставили в полицию.