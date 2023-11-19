https://ria.ru/20231119/avtomobil-1910420964.html

Новгородские следователи задержали водителя, въехавшего в толпу

Новгородские следователи задержали водителя, въехавшего в толпу - РИА Новости, 19.11.2023

Новгородские следователи задержали водителя, въехавшего в толпу

Следователи СК задержали мужчину, въехавшего на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области, двое человек пострадали,... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T17:10

2023-11-19T17:10

2023-11-19T18:12

происшествия

новгородская область

боровичи

россия

следственный комитет россии (ск рф)

mercedes

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Следователи СК задержали мужчину, въехавшего на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области, двое человек пострадали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Уточняется, что ночью в воскресенье водитель автомобиля Mercedes умышленно наехал на людей после конфликта у ресторана. "В Новгородской области следователи СК России задержали мужчину, въехавшего в толпу людей у ресторана…, в результате чего двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД региона, водителем Mercedes оказался местный житель. От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался. На мужчину составили протокол и доставили в полицию.

https://ria.ru/20231117/krazha-1910155173.html

новгородская область

боровичи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новгородская область, боровичи, россия, следственный комитет россии (ск рф), mercedes