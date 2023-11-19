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Новгородские следователи задержали водителя, въехавшего в толпу - РИА Новости, 19.11.2023
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17:10 19.11.2023 (обновлено: 18:12 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/avtomobil-1910420964.html
Новгородские следователи задержали водителя, въехавшего в толпу
Новгородские следователи задержали водителя, въехавшего в толпу - РИА Новости, 19.11.2023
Новгородские следователи задержали водителя, въехавшего в толпу
Следователи СК задержали мужчину, въехавшего на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области, двое человек пострадали,... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T17:10
2023-11-19T18:12
происшествия
новгородская область
боровичи
россия
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Следователи СК задержали мужчину, въехавшего на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области, двое человек пострадали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Уточняется, что ночью в воскресенье водитель автомобиля Mercedes умышленно наехал на людей после конфликта у ресторана. "В Новгородской области следователи СК России задержали мужчину, въехавшего в толпу людей у ресторана…, в результате чего двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении. Уточняется, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД региона, водителем Mercedes оказался местный житель. От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался. На мужчину составили протокол и доставили в полицию.
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новгородская область
боровичи
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происшествия, новгородская область, боровичи, россия, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Происшествия, Новгородская область, Боровичи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
Новгородские следователи задержали водителя, въехавшего в толпу

Новгородские следователи задержали мужчину, въехавшего на Mercedes в толпу

© СУ СКР по Новгородской области/TelegramЗадержанный СК РФ мужчина, въехавший в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области
Задержанный СК РФ мужчина, въехавший в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области
© СУ СКР по Новгородской области/Telegram
Задержанный СК РФ мужчина, въехавший в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Следователи СК задержали мужчину, въехавшего на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области, двое человек пострадали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Уточняется, что ночью в воскресенье водитель автомобиля Mercedes умышленно наехал на людей после конфликта у ресторана.
"В Новгородской области следователи СК России задержали мужчину, въехавшего в толпу людей у ресторана…, в результате чего двое мужчин получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД региона, водителем Mercedes оказался местный житель. От медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался. На мужчину составили протокол и доставили в полицию.
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ПроисшествияНовгородская областьБоровичиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Mercedes
 
 
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