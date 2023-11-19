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Коллектив больницы из Бурятии передал второй автомобиль для нужд СВО - РИА Новости, 19.11.2023
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09:56 19.11.2023
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Коллектив больницы из Бурятии передал второй автомобиль для нужд СВО
Коллектив больницы из Бурятии передал второй автомобиль для нужд СВО - РИА Новости, 19.11.2023
Коллектив больницы из Бурятии передал второй автомобиль для нужд СВО
Коллектив улан-удэнской больницы №4 в Бурятии передал второй автомобиль для нужд военных в зоне проведения СВО, сообщает пресс-служба Народного хурала... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:56
2023-11-19T09:56
надежные люди
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 19 ноя – РИА Новости. Коллектив улан-удэнской больницы №4 в Бурятии передал второй автомобиль для нужд военных в зоне проведения СВО, сообщает пресс-служба Народного хурала республики. "Депутат Народного Хурала, главный врач городской больницы номер четыре Михаил Итыгилов передал на СВО от коллектива больницы автомобиль УАЗ. Он будет служить для обеспечения нужд военнослужащих...", - говорится в сообщении. Отмечается, что это уже второй автомобиль, переданный коллективом больницы для поддержки земляков в зоне специальной военной операции.
https://ria.ru/20231117/svo-1910123987.html
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республика бурятия
Надежные люди, Республика Бурятия
Коллектив больницы из Бурятии передал второй автомобиль для нужд СВО

Коллектив улан-удэнской больницы №4 в Бурятии передал второй автомобиль на СВО

© Фото : Пресс-служба Народного Хурала Бурятии Городская больница номер 4 города Улан-удэ передала от коллектива на СВО автомобиль УАЗ
 Городская больница номер 4 города Улан-удэ передала от коллектива на СВО автомобиль УАЗ - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Фото : Пресс-служба Народного Хурала Бурятии
Городская больница номер 4 города Улан-удэ передала от коллектива на СВО автомобиль УАЗ
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 19 ноя – РИА Новости. Коллектив улан-удэнской больницы №4 в Бурятии передал второй автомобиль для нужд военных в зоне проведения СВО, сообщает пресс-служба Народного хурала республики.
"Депутат Народного Хурала, главный врач городской больницы номер четыре Михаил Итыгилов передал на СВО от коллектива больницы автомобиль УАЗ. Он будет служить для обеспечения нужд военнослужащих...", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже второй автомобиль, переданный коллективом больницы для поддержки земляков в зоне специальной военной операции.
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