https://ria.ru/20231119/avtomobil-1910365330.html
Коллектив больницы из Бурятии передал второй автомобиль для нужд СВО
Коллектив больницы из Бурятии передал второй автомобиль для нужд СВО - РИА Новости, 19.11.2023
Коллектив больницы из Бурятии передал второй автомобиль для нужд СВО
Коллектив улан-удэнской больницы №4 в Бурятии передал второй автомобиль для нужд военных в зоне проведения СВО, сообщает пресс-служба Народного хурала... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:56
2023-11-19T09:56
2023-11-19T09:56
надежные люди
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 19 ноя – РИА Новости. Коллектив улан-удэнской больницы №4 в Бурятии передал второй автомобиль для нужд военных в зоне проведения СВО, сообщает пресс-служба Народного хурала республики. "Депутат Народного Хурала, главный врач городской больницы номер четыре Михаил Итыгилов передал на СВО от коллектива больницы автомобиль УАЗ. Он будет служить для обеспечения нужд военнослужащих...", - говорится в сообщении. Отмечается, что это уже второй автомобиль, переданный коллективом больницы для поддержки земляков в зоне специальной военной операции.
https://ria.ru/20231117/svo-1910123987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия
Надежные люди, Республика Бурятия
Коллектив больницы из Бурятии передал второй автомобиль для нужд СВО
Коллектив улан-удэнской больницы №4 в Бурятии передал второй автомобиль на СВО
УЛАН-УДЭ, 19 ноя – РИА Новости.
Коллектив улан-удэнской больницы №4 в Бурятии передал второй автомобиль для нужд военных в зоне проведения СВО, сообщает
пресс-служба Народного хурала республики.
"Депутат Народного Хурала, главный врач городской больницы номер четыре Михаил Итыгилов передал на СВО от коллектива больницы автомобиль УАЗ. Он будет служить для обеспечения нужд военнослужащих...", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже второй автомобиль, переданный коллективом больницы для поддержки земляков в зоне специальной военной операции.
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