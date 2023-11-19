https://ria.ru/20231119/avtomobil-1910365330.html

Коллектив больницы из Бурятии передал второй автомобиль для нужд СВО

Коллектив больницы из Бурятии передал второй автомобиль для нужд СВО - РИА Новости, 19.11.2023

Коллектив больницы из Бурятии передал второй автомобиль для нужд СВО

Коллектив улан-удэнской больницы №4 в Бурятии передал второй автомобиль для нужд военных в зоне проведения СВО, сообщает пресс-служба Народного хурала... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T09:56

2023-11-19T09:56

2023-11-19T09:56

надежные люди

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 19 ноя – РИА Новости. Коллектив улан-удэнской больницы №4 в Бурятии передал второй автомобиль для нужд военных в зоне проведения СВО, сообщает пресс-служба Народного хурала республики. "Депутат Народного Хурала, главный врач городской больницы номер четыре Михаил Итыгилов передал на СВО от коллектива больницы автомобиль УАЗ. Он будет служить для обеспечения нужд военнослужащих...", - говорится в сообщении. Отмечается, что это уже второй автомобиль, переданный коллективом больницы для поддержки земляков в зоне специальной военной операции.

https://ria.ru/20231117/svo-1910123987.html

республика бурятия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика бурятия