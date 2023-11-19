https://ria.ru/20231119/avstraliya-1910369791.html

В Австралии прошли многотысячные акции в поддержку Палестины

В Австралии прошли многотысячные акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 19.11.2023

В Австралии прошли многотысячные акции в поддержку Палестины

Десятки тысяч человек приняли участие в воскресенье в массовых демонстрациях в австралийских городах Сидней, Мельбурн и Брисбен, требуя прекращения огня в... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T10:25

2023-11-19T10:25

2023-11-19T10:29

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Десятки тысяч человек приняли участие в воскресенье в массовых демонстрациях в австралийских городах Сидней, Мельбурн и Брисбен, требуя прекращения огня в палестинском секторе Газа, сообщают местные СМИ. Как передал телеканал ABC, в Мельбурне в акции протеста принял участие Джон Шиптон - отец австралийца Джулиана Ассанжа, главы и основателя WikiLeaks, который с 2019 года находится в лондонской тюрьме по иску США за раскрытие секретной информации. У здания парламента штата Виктория в Мельбурне демонстрация в поддержку палестинцев проходит уже шестое воскресенье подряд. Собравшиеся с флагами Палестины скандировали лозунги с осуждением лейбористского правительства Австралии за "произраильскую позицию". "Позор, позор лейбористам!", - скандировали демонстранты. По данным ABC, тысячи жителей Сиднея собрались в центральном Гайд-парке, чтобы выразить поддержку палестинцам. Около тысячи солидарных с ними демонстрантов прошли с палестинскими флагами в центре Брисбена. По сообщению информационного портала news.com.au, демонстранты использовали муляжи завернутых в саван детей, залитых красной краской. Протестующие против действий Израиля в Газе несли лозунги "Прекратить геноцид!". Одновременно в Австралии прошли акции еврейской общины в поддержку Израиля. Так, как передал телеканал ABC, в Сиднее в небо были запущены воздушные змеи в виде бабочек сине-белых цветов израильского флага в честь детей-заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС. В Мельбурне в поддержку детей-заложников в Газе выступили около 200 человек, присоединившись в акции "воздушные змеи надежды". Сообщений о каких-либо инцидентах или арестах во время демонстраций не поступало. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231119/prostest-1910354503.html

https://ria.ru/20231107/evrey-1907857343.html

https://ria.ru/20231111/miting-1908897591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, мельбурн, австралия, владимир путин, джулиан ассанж, хамас, оон, wikileaks, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году