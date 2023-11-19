https://ria.ru/20231119/argentina-1910397220.html

В Аргентине началось голосование на выборах президента

В Аргентине началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 19.11.2023

В Аргентине началось голосование на выборах президента

Избирательные участки открылись в воскресенье в Аргентине для голосования на выборах президента. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T14:15

2023-11-19T14:15

2023-11-19T15:24

в мире

аргентина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910405987_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6700477d1c83e4b9263361075b2fa1b.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя - РИА Новости. Избирательные участки открылись в воскресенье в Аргентине для голосования на выборах президента. За главный пост в стране будут бороться крайне правый политик Хавьер Милей от либертарианской партии "Свобода наступает" и кандидат от правящего альянса "Союз ради родины" Серхио Масса. Аргентина переживает глубокий экономический кризис. Инфляция с начала года набрала 120%, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ. Оба кандидата предлагают абсолютно противоположные идеи. Милей выступает за дедолларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС. Масса, напротив, планирует бороться с кризисом, увеличивая экспортные поставки, готов работать со всем миром, лишь бы это было в интересах страны, он за вступление в БРИКС и готов взять деньги у банка БРИКС на инфраструктурные проекты. Масса обещает продолжить социальную поддержку населения и сохранить бесплатные школы, университеты и больницы. Голосование на выборах в Аргентине является обязательным для граждан. Участки закроются в 18.00 (00.00 мск). Ожидается, что результаты будут известны уже в воскресенье вечером по местному времени.

https://ria.ru/20231119/ugrozy-1910347986.html

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, аргентина