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В Аргентине началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 19.11.2023
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14:15 19.11.2023 (обновлено: 15:24 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/argentina-1910397220.html
В Аргентине началось голосование на выборах президента
В Аргентине началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 19.11.2023
В Аргентине началось голосование на выборах президента
Избирательные участки открылись в воскресенье в Аргентине для голосования на выборах президента. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T14:15
2023-11-19T15:24
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя - РИА Новости. Избирательные участки открылись в воскресенье в Аргентине для голосования на выборах президента. За главный пост в стране будут бороться крайне правый политик Хавьер Милей от либертарианской партии "Свобода наступает" и кандидат от правящего альянса "Союз ради родины" Серхио Масса. Аргентина переживает глубокий экономический кризис. Инфляция с начала года набрала 120%, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ. Оба кандидата предлагают абсолютно противоположные идеи. Милей выступает за дедолларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС. Масса, напротив, планирует бороться с кризисом, увеличивая экспортные поставки, готов работать со всем миром, лишь бы это было в интересах страны, он за вступление в БРИКС и готов взять деньги у банка БРИКС на инфраструктурные проекты. Масса обещает продолжить социальную поддержку населения и сохранить бесплатные школы, университеты и больницы. Голосование на выборах в Аргентине является обязательным для граждан. Участки закроются в 18.00 (00.00 мск). Ожидается, что результаты будут известны уже в воскресенье вечером по местному времени.
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в мире, аргентина
В мире, Аргентина
В Аргентине началось голосование на выборах президента

В Аргентине открылись избирательные участки на выборах президента

© AFP 2023 / JUAN MABROMATAМужчина голосует на избирательном участке в Буэнос-Айресе во время второго тура президентских выборов. 19 ноября 2023
Мужчина голосует на избирательном участке в Буэнос-Айресе во время второго тура президентских выборов. 19 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AFP 2023 / JUAN MABROMATA
Мужчина голосует на избирательном участке в Буэнос-Айресе во время второго тура президентских выборов. 19 ноября 2023
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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 ноя - РИА Новости. Избирательные участки открылись в воскресенье в Аргентине для голосования на выборах президента.
За главный пост в стране будут бороться крайне правый политик Хавьер Милей от либертарианской партии "Свобода наступает" и кандидат от правящего альянса "Союз ради родины" Серхио Масса.
Аргентина переживает глубокий экономический кризис. Инфляция с начала года набрала 120%, национальная валюта обесценивается, зарплаты населения практически не растут, бедность превышает 40%. Страна почти лишилась международных резервов и вынуждена прибегать к помощи Китая, чтобы платить по многомиллиардным долгам перед МВФ.
Оба кандидата предлагают абсолютно противоположные идеи. Милей выступает за дедолларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ в пользу США и Израиля. Кроме того, Милей против вступления Аргентины в БРИКС.
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Масса, напротив, планирует бороться с кризисом, увеличивая экспортные поставки, готов работать со всем миром, лишь бы это было в интересах страны, он за вступление в БРИКС и готов взять деньги у банка БРИКС на инфраструктурные проекты. Масса обещает продолжить социальную поддержку населения и сохранить бесплатные школы, университеты и больницы.
Голосование на выборах в Аргентине является обязательным для граждан. Участки закроются в 18.00 (00.00 мск). Ожидается, что результаты будут известны уже в воскресенье вечером по местному времени.
 
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