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Умерла актриса из спектакля "А зори здесь тихие" - РИА Новости, 19.11.2023
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01:05 19.11.2023 (обновлено: 09:14 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/aktrisa-1910339707.html
Умерла актриса из спектакля "А зори здесь тихие"
Умерла актриса из спектакля "А зори здесь тихие" - РИА Новости, 19.11.2023
Умерла актриса из спектакля "А зори здесь тихие"
Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова умерла на 71-м году жизни, об этом сообщило информационное агентство АКИpress со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T01:05
2023-11-19T09:14
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова умерла на 71-м году жизни, об этом сообщило информационное агентство АКИpress со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии Садыра Жапарова."Семнадцатого ноября 2023 года на 71-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызской Республики, актриса Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова, педагог-наставник Стрельцова Татьяна Дмитриевна", — говорится в сообщении.Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР, окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской. С 1972 года актриса служила в русском театре драмы в Бишкеке.За свою карьеру исполнила роли в самых разных театральных постановках, среди которых "Горе от ума" (Лиза), "А зори здесь тихие" (Галя Четвертак), "Дни Трубиных (Юнкер)."В последние годы особенно интересными ее работами были роли в спектакле "Борис Годунов" и моноспектакле "Оскар и Розовая дама", раскрывшие удивительный дар актрисы. Каждая роль актрисы – это сценическая находка, точно подмеченный характер или типаж, всегда находящие место в сердцах зрителей", — отметили в пресс-службе главы Киргизии.В 1983 году Татьяна Стрельцова была удостоена звания "Заслуженная артистка КССР", а в 1996 — "Народная артистка Киргизии."Вклад Татьяны Стрельцовой в развитие театрального искусства нашей страны неоценим и бесценен. Такие профессионалы, как она являются достоянием страны и гарантом сохранения лучших традиций мастерства и передачи их будущим поколениям. Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким Татьяны Стрельцовой и разделяем тяжелую горечь невосполнимой утраты", — приводит пресс-служба слова президента Киргизии Садыра Жапарова.
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культура, в мире, киргизия, россия, садыр жапаров, бишкек
Культура, В мире, Киргизия, Россия, Садыр Жапаров, Бишкек
Умерла актриса из спектакля "А зори здесь тихие"

Умерла актриса из спектакля "А зори здесь тихие" Татьяна Стрельцова

© Фото : Русский театр драмы им. Ч. Айтматова/ВКонтактеТатьяна Стрельцова
Татьяна Стрельцова - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Фото : Русский театр драмы им. Ч. Айтматова/ВКонтакте
Татьяна Стрельцова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова умерла на 71-м году жизни, об этом сообщило информационное агентство АКИpress со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии Садыра Жапарова.
«
"Семнадцатого ноября 2023 года на 71-м году жизни скончалась народная артистка Кыргызской Республики, актриса Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова, педагог-наставник Стрельцова Татьяна Дмитриевна", — говорится в сообщении.
Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР, окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской. С 1972 года актриса служила в русском театре драмы в Бишкеке.
За свою карьеру исполнила роли в самых разных театральных постановках, среди которых "Горе от ума" (Лиза), "А зори здесь тихие" (Галя Четвертак), "Дни Трубиных (Юнкер).
«
"В последние годы особенно интересными ее работами были роли в спектакле "Борис Годунов" и моноспектакле "Оскар и Розовая дама", раскрывшие удивительный дар актрисы. Каждая роль актрисы – это сценическая находка, точно подмеченный характер или типаж, всегда находящие место в сердцах зрителей", — отметили в пресс-службе главы Киргизии.
В 1983 году Татьяна Стрельцова была удостоена звания "Заслуженная артистка КССР", а в 1996 — "Народная артистка Киргизии.
"Вклад Татьяны Стрельцовой в развитие театрального искусства нашей страны неоценим и бесценен. Такие профессионалы, как она являются достоянием страны и гарантом сохранения лучших традиций мастерства и передачи их будущим поколениям. Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким Татьяны Стрельцовой и разделяем тяжелую горечь невосполнимой утраты", — приводит пресс-служба слова президента Киргизии Садыра Жапарова.
 
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