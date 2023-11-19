https://ria.ru/20231119/aeroport-1910456941.html
В аэропорту Хитроу рейсы задерживаются из-за ветра и нехватки персонала
В аэропорту Хитроу рейсы задерживаются из-за ветра и нехватки персонала - РИА Новости, 19.11.2023
В аэропорту Хитроу рейсы задерживаются из-за ветра и нехватки персонала
Авиарейсы в центральном лондонском аэропорту Хитроу в воскресенье оказались задержаны из-за сильного ветра и проблем, связанных с нехваткой персонала, сообщает... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T22:07
2023-11-19T22:07
2023-11-19T22:07
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Авиарейсы в центральном лондонском аэропорту Хитроу в воскресенье оказались задержаны из-за сильного ветра и проблем, связанных с нехваткой персонала, сообщает издание Guardian со ссылкой на национальную службу воздушного движения (NATS). "Из-за отсутствия персонала на башне... и сильного ветра в Хитроу в настоящее время действуют временные ограничения управления воздушного движения... Мы прилагаем все усилия, чтобы свести к минимуму перебои", - говорится в заявлении NATS. Издание также приводит заявление представителей аэропорта о том, что из-за погоды и сильного ветра в сегодняшнем расписании могут быть незначительные изменения. Кроме того, газета обратила внимание, что в соцсетях распространились сообщения пассажиров Хитроу, возмущенных тем, что их рейсы были задержаны и даже отменены.
https://ria.ru/20231119/veter-1910446495.html
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в мире, великобритания
В аэропорту Хитроу рейсы задерживаются из-за ветра и нехватки персонала
В лондонском аэропорту Хитроу рейсы задержаны из-за ветра и нехватки персонала