На Филиппинах выросло число погибших при землетрясении
На Филиппинах число погибших при землетрясении выросло до семи человек
© AP Photo / Shaira Ann SandiganТорговый центр в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, получивший повреждения в результате землетрясения
© AP Photo / Shaira Ann Sandigan
Торговый центр в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, получивший повреждения в результате землетрясения
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до семи, пишет местная газета Inquirer со ссылкой на Управление гражданской обороны страны.
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"По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения, <...> произошедшего в нескольких районах Минданао", — говорится в публикации.
По данным агентства Франс Пресс, под рухнувшей бетонной стеной в городе Генерал-Сантос погибла семейная пара.
Филиппинское агентство новостей сообщало, что президент страны Фердинанд Маркос — младший распорядился предоставить помощь пострадавшим на юге острова Минданао. По информации Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 6,7.
Филиппины входят в так называемое Огненное кольцо. Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90 процентов из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90 процентов всех землетрясений на Земле.