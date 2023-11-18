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На Филиппинах выросло число погибших при землетрясении - РИА Новости, 18.11.2023
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08:04 18.11.2023 (обновлено: 15:34 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/zemletryasenie-1910232058.html
На Филиппинах выросло число погибших при землетрясении
На Филиппинах выросло число погибших при землетрясении - РИА Новости, 18.11.2023
На Филиппинах выросло число погибших при землетрясении
Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до семи, пишет местная газета Inquirer со ссылкой на Управление гражданской обороны страны. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T08:04
2023-11-18T15:34
в мире
филиппины
тихий океан
северная америка
фердинанд маркос
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до семи, пишет местная газета Inquirer со ссылкой на Управление гражданской обороны страны.&quot;По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения, &lt;...&gt; произошедшего в нескольких районах Минданао&quot;, — говорится в публикации.По данным агентства Франс Пресс, под рухнувшей бетонной стеной в городе Генерал-Сантос погибла семейная пара.Филиппинское агентство новостей сообщало, что президент страны Фердинанд Маркос — младший распорядился предоставить помощь пострадавшим на юге острова Минданао. По информации Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 6,7.
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филиппины
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в мире, филиппины, тихий океан, северная америка, фердинанд маркос
В мире, Филиппины, Тихий океан, Северная Америка, Фердинанд Маркос
На Филиппинах выросло число погибших при землетрясении

На Филиппинах число погибших при землетрясении выросло до семи человек

© AP Photo / Shaira Ann SandiganТорговый центр в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, получивший повреждения в результате землетрясения
Торговый центр в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, получивший повреждения в результате землетрясения - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Shaira Ann Sandigan
Торговый центр в городе Генерал-Сантос на Филиппинах, получивший повреждения в результате землетрясения
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до семи, пишет местная газета Inquirer со ссылкой на Управление гражданской обороны страны.
«

"По меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения, <...> произошедшего в нескольких районах Минданао", — говорится в публикации.

По данным агентства Франс Пресс, под рухнувшей бетонной стеной в городе Генерал-Сантос погибла семейная пара.
Филиппинское агентство новостей сообщало, что президент страны Фердинанд Маркос — младший распорядился предоставить помощь пострадавшим на юге острова Минданао. По информации Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 6,7.

Филиппины входят в так называемое Огненное кольцо. Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90 процентов из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90 процентов всех землетрясений на Земле.

Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Недалеко от иранского города Маку зафиксировали землетрясение
13 ноября, 19:25
 
В миреФилиппиныТихий океанСеверная АмерикаФердинанд Маркос
 
 
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