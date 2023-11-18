На Филиппинах выросло число погибших при землетрясении

Филиппины входят в так называемое Огненное кольцо. Полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной части Океании. Именно в "Огненном кольце" находится почти 90 процентов из примерно полутора тысяч известных вулканов планеты. Там же происходит 90 процентов всех землетрясений на Земле.