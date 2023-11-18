https://ria.ru/20231118/zavaly-1910245854.html
В Астрахани продолжают разбирать завалы после обрушения дома
В Астрахани продолжают разбирать завалы после обрушения дома - РИА Новости, 18.11.2023
В Астрахани продолжают разбирать завалы после обрушения дома
Специалисты продолжают разбирать завaлы после обрушения двух подъездов в астраханской пятиэтажке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T10:31
2023-11-18T10:31
2023-11-18T10:31
происшествия
астрахань
обрушение дома в астрахани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910011752_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_25328474c7ee3b30212aecc4ab50598f.jpg
АСТРАХАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты продолжают разбирать завaлы после обрушения двух подъездов в астраханской пятиэтажке, передает корреспондент РИА Новости. Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного дома 1962 года постройки на площади Вокзальная, 1а. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта были повреждены несущие конструкции. В субботу утром возле дома выставлены наряды полиции, место ЧП огорожено забором. Возле обрушившихся подъездов в центре дома работает строительная техника, разбирая завалы. Возле пятиэтажки с другой стороны собрались некоторые из жильцов. "Я снимаю квартиру, как раз в третьем подъезде. Когда произошло обрушение, я была на работе. Жду, когда разрешат забрать хотя бы вещи", - говорит одна из жительниц дома.
https://ria.ru/20231117/astrakhan-1910020811.html
астрахань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910011752_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_72de15970e21f96b78ad98d6676afa41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани
Происшествия, Астрахань, Обрушение дома в Астрахани
В Астрахани продолжают разбирать завалы после обрушения дома
В Астрахани продолжают разбирать завалы после обрушения подъездов в пятиэтажке
АСТРАХАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты продолжают разбирать завaлы после обрушения двух подъездов в астраханской пятиэтажке, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером 16 ноября в Астрахани
произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного дома 1962 года постройки на площади Вокзальная, 1а. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта были повреждены несущие конструкции.
В субботу утром возле дома выставлены наряды полиции, место ЧП огорожено забором. Возле обрушившихся подъездов в центре дома работает строительная техника, разбирая завалы.
Возле пятиэтажки с другой стороны собрались некоторые из жильцов.
"Я снимаю квартиру, как раз в третьем подъезде. Когда произошло обрушение, я была на работе. Жду, когда разрешат забрать хотя бы вещи", - говорит одна из жительниц дома.
СК назвал возможную причину обрушения части дома в Астрахани