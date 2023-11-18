https://ria.ru/20231118/zavaly-1910245854.html

В Астрахани продолжают разбирать завалы после обрушения дома

В Астрахани продолжают разбирать завалы после обрушения дома - РИА Новости, 18.11.2023

В Астрахани продолжают разбирать завалы после обрушения дома

Специалисты продолжают разбирать завaлы после обрушения двух подъездов в астраханской пятиэтажке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T10:31

2023-11-18T10:31

2023-11-18T10:31

происшествия

астрахань

обрушение дома в астрахани

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АСТРАХАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты продолжают разбирать завaлы после обрушения двух подъездов в астраханской пятиэтажке, передает корреспондент РИА Новости. Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного дома 1962 года постройки на площади Вокзальная, 1а. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта были повреждены несущие конструкции. В субботу утром возле дома выставлены наряды полиции, место ЧП огорожено забором. Возле обрушившихся подъездов в центре дома работает строительная техника, разбирая завалы. Возле пятиэтажки с другой стороны собрались некоторые из жильцов. "Я снимаю квартиру, как раз в третьем подъезде. Когда произошло обрушение, я была на работе. Жду, когда разрешат забрать хотя бы вещи", - говорит одна из жительниц дома.

https://ria.ru/20231117/astrakhan-1910020811.html

астрахань

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани