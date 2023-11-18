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В Астрахани продолжают разбирать завалы после обрушения дома - РИА Новости, 18.11.2023
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10:31 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/zavaly-1910245854.html
В Астрахани продолжают разбирать завалы после обрушения дома
В Астрахани продолжают разбирать завалы после обрушения дома - РИА Новости, 18.11.2023
В Астрахани продолжают разбирать завалы после обрушения дома
Специалисты продолжают разбирать завaлы после обрушения двух подъездов в астраханской пятиэтажке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T10:31
2023-11-18T10:31
происшествия
астрахань
обрушение дома в астрахани
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АСТРАХАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты продолжают разбирать завaлы после обрушения двух подъездов в астраханской пятиэтажке, передает корреспондент РИА Новости. Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного дома 1962 года постройки на площади Вокзальная, 1а. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта были повреждены несущие конструкции. В субботу утром возле дома выставлены наряды полиции, место ЧП огорожено забором. Возле обрушившихся подъездов в центре дома работает строительная техника, разбирая завалы. Возле пятиэтажки с другой стороны собрались некоторые из жильцов. "Я снимаю квартиру, как раз в третьем подъезде. Когда произошло обрушение, я была на работе. Жду, когда разрешат забрать хотя бы вещи", - говорит одна из жительниц дома.
https://ria.ru/20231117/astrakhan-1910020811.html
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происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани
Происшествия, Астрахань, Обрушение дома в Астрахани
В Астрахани продолжают разбирать завалы после обрушения дома

В Астрахани продолжают разбирать завалы после обрушения подъездов в пятиэтажке

© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и коммунальных служб работают на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани
Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб работают на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Павел Гирин
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Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб работают на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани
Читать ria.ru в
АСТРАХАНЬ, 19 ноя - РИА Новости. Специалисты продолжают разбирать завaлы после обрушения двух подъездов в астраханской пятиэтажке, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного дома 1962 года постройки на площади Вокзальная, 1а. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта были повреждены несущие конструкции.
В субботу утром возле дома выставлены наряды полиции, место ЧП огорожено забором. Возле обрушившихся подъездов в центре дома работает строительная техника, разбирая завалы.
Возле пятиэтажки с другой стороны собрались некоторые из жильцов.
"Я снимаю квартиру, как раз в третьем подъезде. Когда произошло обрушение, я была на работе. Жду, когда разрешат забрать хотя бы вещи", - говорит одна из жительниц дома.
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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