https://ria.ru/20231118/zaluzhnyy-1910298211.html

"Сломить волю". В США заявили о неожиданном признании Залужного о россиянах

"Сломить волю". В США заявили о неожиданном признании Залужного о россиянах - РИА Новости, 18.11.2023

"Сломить волю". В США заявили о неожиданном признании Залужного о россиянах

Главком ВСУ Валерий Залужный признался, что совершил ошибку, полагая, что сможет прорвать оборонительные укрепления российской армии в зоне специальной... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T17:15

2023-11-18T17:15

2023-11-18T17:28

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный признался, что совершил ошибку, полагая, что сможет прорвать оборонительные укрепления российской армии в зоне специальной операции. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Залужный дал интервью Economist, где сказал о тупиковой ситуации в зоне конфликта. Затем он сказал кое-что интересное. Он сообщил, что совершил ошибку, полагая, что сможет сломить волю россиян. Это не сработало. Русские до сих пор там. И украинцы в патовой ситуации", — напомнил Риттер.Как отметил бывший американский разведчик, в прошлом году Залужный говорил совершенно противоположные вещи: он был уверен в возможности нанести поражение России и требовал 300 танков и 500 артиллерийских орудий для этой цели.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.

https://ria.ru/20231118/vsu-1910284065.html

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политика, россия, валерий залужный, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, украина