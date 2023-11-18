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"Сломить волю". В США заявили о неожиданном признании Залужного о россиянах - РИА Новости, 18.11.2023
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17:15 18.11.2023 (обновлено: 17:28 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/zaluzhnyy-1910298211.html
"Сломить волю". В США заявили о неожиданном признании Залужного о россиянах
"Сломить волю". В США заявили о неожиданном признании Залужного о россиянах - РИА Новости, 18.11.2023
"Сломить волю". В США заявили о неожиданном признании Залужного о россиянах
Главком ВСУ Валерий Залужный признался, что совершил ошибку, полагая, что сможет прорвать оборонительные укрепления российской армии в зоне специальной... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T17:15
2023-11-18T17:28
политика
россия
валерий залужный
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный признался, что совершил ошибку, полагая, что сможет прорвать оборонительные укрепления российской армии в зоне специальной операции. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.&quot;Залужный дал интервью Economist, где сказал о тупиковой ситуации в зоне конфликта. Затем он сказал кое-что интересное. Он сообщил, что совершил ошибку, полагая, что сможет сломить волю россиян. Это не сработало. Русские до сих пор там. И украинцы в патовой ситуации&quot;, — напомнил Риттер.Как отметил бывший американский разведчик, в прошлом году Залужный говорил совершенно противоположные вещи: он был уверен в возможности нанести поражение России и требовал 300 танков и 500 артиллерийских орудий для этой цели.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
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политика, россия, валерий залужный, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, украина
Политика, Россия, Валерий Залужный, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Украина
"Сломить волю". В США заявили о неожиданном признании Залужного о россиянах

Экс-разведчик Риттер: Залужный неожиданно признался, что ошибался насчет россиян

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный признался, что совершил ошибку, полагая, что сможет прорвать оборонительные укрепления российской армии в зоне специальной операции. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«

"Залужный дал интервью Economist, где сказал о тупиковой ситуации в зоне конфликта. Затем он сказал кое-что интересное. Он сообщил, что совершил ошибку, полагая, что сможет сломить волю россиян. Это не сработало. Русские до сих пор там. И украинцы в патовой ситуации", — напомнил Риттер.

Как отметил бывший американский разведчик, в прошлом году Залужный говорил совершенно противоположные вещи: он был уверен в возможности нанести поражение России и требовал 300 танков и 500 артиллерийских орудий для этой цели.
ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
"Об этом предупреждали". В США раскрыли, что готовят ВСУ у Днепра
Вчера, 15:46
 
ПолитикаРоссияВалерий ЗалужныйСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАУкраина
 
 
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