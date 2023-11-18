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СМИ: Израиль заявил США, что в течение недель будет зачищать север Газы - РИА Новости, 18.11.2023
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19:02 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/zachistka-1910310468.html
СМИ: Израиль заявил США, что в течение недель будет зачищать север Газы
СМИ: Израиль заявил США, что в течение недель будет зачищать север Газы - РИА Новости, 18.11.2023
СМИ: Израиль заявил США, что в течение недель будет зачищать север Газы
Израиль заявил, что будет в течение нескольких недель проводить операции по зачистке на севере сектора Газа, прежде чем начнет действовать в южной части... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T19:02
2023-11-18T19:02
в мире
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россия
сша
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Израиль заявил, что будет в течение нескольких недель проводить операции по зачистке на севере сектора Газа, прежде чем начнет действовать в южной части анклава, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских военных чиновников. "Коллеги из Израиля говорят им (американским чиновникам) ожидать еще несколько недель операций по зачистке на севере, прежде чем Израиль подготовит отдельную инициативу на юге Газы и расширит наступление", - говорится в сообщении издания. Как полагают должностные лица из США, оперативное решение Израиля начать операцию в секторе Газа не оставила командующим достаточно времени на ее планирование, что могло бы снизить число жертв среди мирных жителей. Пока неясно, является ли стратегия Израиля эффективной, пишет газета. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231118/udar-1910306160.html
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в мире, израиль, россия, сша, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль заявил США, что в течение недель будет зачищать север Газы

NYT: Израиль заявил США, что в течение недель будет зачищать север сектора Газа

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы покидают разрушенные районы Газы
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Израиль заявил, что будет в течение нескольких недель проводить операции по зачистке на севере сектора Газа, прежде чем начнет действовать в южной части анклава, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских военных чиновников.
«
"Коллеги из Израиля говорят им (американским чиновникам) ожидать еще несколько недель операций по зачистке на севере, прежде чем Израиль подготовит отдельную инициативу на юге Газы и расширит наступление", - говорится в сообщении издания.
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Вчера, 18:24
Как полагают должностные лица из США, оперативное решение Израиля начать операцию в секторе Газа не оставила командующим достаточно времени на ее планирование, что могло бы снизить число жертв среди мирных жителей.
Пока неясно, является ли стратегия Израиля эффективной, пишет газета.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа
Вчера, 17:52
 
В миреИзраильРоссияСШАВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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