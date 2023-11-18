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В Японии туристический автобус врезался в горный склон, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.11.2023
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07:32 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/yaponiya-1910229580.html
В Японии туристический автобус врезался в горный склон, сообщили СМИ
В Японии туристический автобус врезался в горный склон, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.11.2023
В Японии туристический автобус врезался в горный склон, сообщили СМИ
Туристический автобус врезался в горный склон в японской префектуре Миядзаки, восемь человек получили ранения, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T07:32
2023-11-18T07:32
япония
миядзаки (префектура)
в мире
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ТОКИО, 18 ноя – РИА Новости. Туристический автобус врезался в горный склон в японской префектуре Миядзаки, восемь человек получили ранения, сообщил телеканал NHK. Авария произошла утром в субботу. Согласно данным пожарной охраны, которая в Японии выполняет и функции скорой помощи, 8 человек получили ранения. Один из пострадавших госпитализирован, он находится в сознании. Выясняются причины происшедшего.
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япония
миядзаки (префектура)
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япония, миядзаки (префектура), в мире
Япония, Миядзаки (префектура), В мире
В Японии туристический автобус врезался в горный склон, сообщили СМИ

NHK: в Японии автобус врезался в горный склон, пострадали восемь туристов

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 ноя – РИА Новости. Туристический автобус врезался в горный склон в японской префектуре Миядзаки, восемь человек получили ранения, сообщил телеканал NHK.
Авария произошла утром в субботу. Согласно данным пожарной охраны, которая в Японии выполняет и функции скорой помощи, 8 человек получили ранения. Один из пострадавших госпитализирован, он находится в сознании.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
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Выясняются причины происшедшего.
 
ЯпонияМиядзаки (префектура)В мире
 
 
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