https://ria.ru/20231118/yaponiya-1910229580.html

В Японии туристический автобус врезался в горный склон, сообщили СМИ

В Японии туристический автобус врезался в горный склон, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.11.2023

В Японии туристический автобус врезался в горный склон, сообщили СМИ

Туристический автобус врезался в горный склон в японской префектуре Миядзаки, восемь человек получили ранения, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T07:32

2023-11-18T07:32

2023-11-18T07:32

япония

миядзаки (префектура)

в мире

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ТОКИО, 18 ноя – РИА Новости. Туристический автобус врезался в горный склон в японской префектуре Миядзаки, восемь человек получили ранения, сообщил телеканал NHK. Авария произошла утром в субботу. Согласно данным пожарной охраны, которая в Японии выполняет и функции скорой помощи, 8 человек получили ранения. Один из пострадавших госпитализирован, он находится в сознании. Выясняются причины происшедшего.

https://ria.ru/20230915/gruzovik-1896615300.html

япония

миядзаки (префектура)

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япония, миядзаки (префектура), в мире