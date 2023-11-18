https://ria.ru/20231118/yakutiya-1910263652.html

В Якутии откроют мастерские для подготовки рабочих кадров

В Якутии откроют мастерские для подготовки рабочих кадров - РИА Новости, 18.11.2023

В Якутии откроют мастерские для подготовки рабочих кадров

На средства президентской дальневосточной единой субсидии в техникумах и колледжах Якутии откроют мастерские по подготовке рабочих кадров, сообщает пресс-служба РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:11

2023-11-18T13:11

2023-11-18T13:11

республика саха (якутия)

тикси

айсен николаев

владимир путин

республика саха (якутия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595532514_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_f4de11b665e38c6d6d7f5819a4b9fcdb.jpg

ЯКУТСК, 18 ноя - РИА Новости. На средства президентской дальневосточной единой субсидии в техникумах и колледжах Якутии откроют мастерские по подготовке рабочих кадров, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "Современные мастерские для подготовки кадров по ключевым компетенциям появятся в этом году в 12 профессиональных образовательных организациях Якутии. Их создание ведется в рамках президентской дальневосточной субсидии, всего до конца 2025 года планируется открыть 46 таких мастерских", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в 2023 году по республике создадут 12 мастерских, в том числе впервые в арктических районах - в Арктическом колледже народов Севера в Черском и в отделениях Центра подготовки рабочих кадров "Арктика" в Батагае, Жиганске, Тикси. "В настоящее время идут работы по поставке оборудования. Все мастерские откроются в 2024 году", - пояснили власти. Преподаватели и мастера для работы с новым оборудованием проходят повышение квалификации и изучают новые педагогические технологии. "Впервые Центр "Арктика" получил федеральное финансирование на создание шести современных мастерских. Благодаря новым мастерским увеличится охват слушателей по различным образовательным программам, повысится качество обучения за счёт проведения практических занятий на новейшем оборудовании. И, конечно, проделанная работа будет способствовать популяризации рабочих профессий в наших арктических районах. Наш коллектив выражает большую благодарность создателям проекта", - приводятся слова директора Центра подготовки рабочих кадров Арктики Миры Лебедевой. В новых мастерских будут проводиться конкурсы профессионального мастерства, профориентация и демонстрационные экзамены. "Также по поручению Главы Якутии Айсена Николаева в 25 учреждениях среднего профессионального образования республики проведут капитальный ремонт до 2027 года. В каждой из них проведут капитальный ремонт от одного до четырех зданий и оснастят современными средствами обучения", - добавили в пресс-службе. В рамках национального проекта "Образование", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, в 2020-2022 годах в Якутии создано 55 мастерских с современной материально-технической базой в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования.

https://ria.ru/20231115/vypuskniki-1909682509.html

https://ria.ru/20220808/stipendii-1807924349.html

тикси

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тикси, айсен николаев, владимир путин, республика саха (якутия)