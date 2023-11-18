В Тунисе прошла первая образовательная выставка российских университетов
Образовательная выставка Education in Russia for Tunisia 2023 прошла в Тунисе
© Фото : Русский дом в Тунисе/TelegramУчастники Первой российской образовательной выставки "Education in Russian for Tunisia 2023" в городе Сфаксе в Тунисе. 17 ноября 2023
Участники Первой российской образовательной выставки "Education in Russian for Tunisia 2023" в городе Сфаксе в Тунисе. 17 ноября 2023
ТУНИС, 18 ноя - РИА Новости. Первая образовательная выставка российских университетов прошла в Тунисе, сообщает корреспондент РИА Новости.
На выставку "Education in Russia for Tunisia 2023" приехали представители почти двух десятков ведущих университетов из России. Мероприятия прошли в столице страны - Тунисе, а также втором по величине городе республики - Сфаксе.
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"За время существования представительства Россотрудничества, которое уже больше 50 лет работает в Тунисе, это первое подобное мероприятие, первая образовательная выставка. Мы видим большой интерес и абсолютно уверены, что это мероприятие не последнее, что оно будет серьезной ежегодной традицией", - рассказал руководитель Российского центра науки и культуры в Тунисе (Русский дом) Юрий Зайцев.
По словам Зайцева, интерес к выставке у юных тунисцев также вызван и тем, что в этой стране русский язык преподают в государственных лицеях.
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"Русский язык является официальным языком дополнительного образования в тунисских лицеях, нигде больше в Африке подобного нет. Лицеисты могут выбирать русский язык в качестве дополнительного языка образования. Они дальше могут определяться и идти учиться в российские вузы, имея языковую подготовку", - сказал он.
Он также отметил и рост квот для обучения в российских вузах для граждан Туниса.
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"В этом году 60 квот, но думаю, что после первого отбора возможно увеличение количества бесплатных мест для обучения в российских вузах по программе правительства Российской Федерации, надеемся, что в этом году порядка ста студентов из Туниса смогут поехать обучаться в Россию", - сказал Юрий Зайцев.