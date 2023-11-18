https://ria.ru/20231118/vystavka-1910292295.html

В Тунисе прошла первая образовательная выставка российских университетов

В Тунисе прошла первая образовательная выставка российских университетов - РИА Новости, 18.11.2023

В Тунисе прошла первая образовательная выставка российских университетов

Первая образовательная выставка российских университетов прошла в Тунисе, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T16:48

2023-11-18T16:48

2023-11-18T16:57

тунис (страна)

россия

африка

юрий зайцев (политик)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ТУНИС, 18 ноя - РИА Новости. Первая образовательная выставка российских университетов прошла в Тунисе, сообщает корреспондент РИА Новости. На выставку "Education in Russia for Tunisia 2023" приехали представители почти двух десятков ведущих университетов из России. Мероприятия прошли в столице страны - Тунисе, а также втором по величине городе республики - Сфаксе. "За время существования представительства Россотрудничества, которое уже больше 50 лет работает в Тунисе, это первое подобное мероприятие, первая образовательная выставка. Мы видим большой интерес и абсолютно уверены, что это мероприятие не последнее, что оно будет серьезной ежегодной традицией", - рассказал руководитель Российского центра науки и культуры в Тунисе (Русский дом) Юрий Зайцев. По словам Зайцева, интерес к выставке у юных тунисцев также вызван и тем, что в этой стране русский язык преподают в государственных лицеях. "Русский язык является официальным языком дополнительного образования в тунисских лицеях, нигде больше в Африке подобного нет. Лицеисты могут выбирать русский язык в качестве дополнительного языка образования. Они дальше могут определяться и идти учиться в российские вузы, имея языковую подготовку", - сказал он. Он также отметил и рост квот для обучения в российских вузах для граждан Туниса. "В этом году 60 квот, но думаю, что после первого отбора возможно увеличение количества бесплатных мест для обучения в российских вузах по программе правительства Российской Федерации, надеемся, что в этом году порядка ста студентов из Туниса смогут поехать обучаться в Россию", - сказал Юрий Зайцев.

https://ria.ru/20231116/konkurs-1909813481.html

https://ria.ru/20231116/vuzy-1909701997.html

тунис (страна)

россия

африка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тунис (страна), россия, африка, юрий зайцев (политик), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)