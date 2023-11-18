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В Тунисе прошла первая образовательная выставка российских университетов - РИА Новости, 18.11.2023
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16:48 18.11.2023 (обновлено: 16:57 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/vystavka-1910292295.html
В Тунисе прошла первая образовательная выставка российских университетов
В Тунисе прошла первая образовательная выставка российских университетов - РИА Новости, 18.11.2023
В Тунисе прошла первая образовательная выставка российских университетов
Первая образовательная выставка российских университетов прошла в Тунисе, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:48
2023-11-18T16:57
тунис (страна)
россия
африка
юрий зайцев (политик)
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ТУНИС, 18 ноя - РИА Новости. Первая образовательная выставка российских университетов прошла в Тунисе, сообщает корреспондент РИА Новости. На выставку "Education in Russia for Tunisia 2023" приехали представители почти двух десятков ведущих университетов из России. Мероприятия прошли в столице страны - Тунисе, а также втором по величине городе республики - Сфаксе. "За время существования представительства Россотрудничества, которое уже больше 50 лет работает в Тунисе, это первое подобное мероприятие, первая образовательная выставка. Мы видим большой интерес и абсолютно уверены, что это мероприятие не последнее, что оно будет серьезной ежегодной традицией", - рассказал руководитель Российского центра науки и культуры в Тунисе (Русский дом) Юрий Зайцев. По словам Зайцева, интерес к выставке у юных тунисцев также вызван и тем, что в этой стране русский язык преподают в государственных лицеях. "Русский язык является официальным языком дополнительного образования в тунисских лицеях, нигде больше в Африке подобного нет. Лицеисты могут выбирать русский язык в качестве дополнительного языка образования. Они дальше могут определяться и идти учиться в российские вузы, имея языковую подготовку", - сказал он. Он также отметил и рост квот для обучения в российских вузах для граждан Туниса. "В этом году 60 квот, но думаю, что после первого отбора возможно увеличение количества бесплатных мест для обучения в российских вузах по программе правительства Российской Федерации, надеемся, что в этом году порядка ста студентов из Туниса смогут поехать обучаться в Россию", - сказал Юрий Зайцев.
https://ria.ru/20231116/konkurs-1909813481.html
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тунис (страна), россия, африка, юрий зайцев (политик), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Тунис (страна), Россия, Африка, Юрий Зайцев (политик), Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
В Тунисе прошла первая образовательная выставка российских университетов

Образовательная выставка Education in Russia for Tunisia 2023 прошла в Тунисе

© Фото : Русский дом в Тунисе/TelegramУчастники Первой российской образовательной выставки "Education in Russian for Tunisia 2023" в городе Сфаксе в Тунисе. 17 ноября 2023
Участники Первой российской образовательной выставки Education in Russian for Tunisia 2023 в городе Сфаксе в Тунисе. 17 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Фото : Русский дом в Тунисе/Telegram
Участники Первой российской образовательной выставки "Education in Russian for Tunisia 2023" в городе Сфаксе в Тунисе. 17 ноября 2023
Читать ria.ru в
ТУНИС, 18 ноя - РИА Новости. Первая образовательная выставка российских университетов прошла в Тунисе, сообщает корреспондент РИА Новости.
На выставку "Education in Russia for Tunisia 2023" приехали представители почти двух десятков ведущих университетов из России. Мероприятия прошли в столице страны - Тунисе, а также втором по величине городе республики - Сфаксе.
«
"За время существования представительства Россотрудничества, которое уже больше 50 лет работает в Тунисе, это первое подобное мероприятие, первая образовательная выставка. Мы видим большой интерес и абсолютно уверены, что это мероприятие не последнее, что оно будет серьезной ежегодной традицией", - рассказал руководитель Российского центра науки и культуры в Тунисе (Русский дом) Юрий Зайцев.
По словам Зайцева, интерес к выставке у юных тунисцев также вызван и тем, что в этой стране русский язык преподают в государственных лицеях.
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«
"Русский язык является официальным языком дополнительного образования в тунисских лицеях, нигде больше в Африке подобного нет. Лицеисты могут выбирать русский язык в качестве дополнительного языка образования. Они дальше могут определяться и идти учиться в российские вузы, имея языковую подготовку", - сказал он.
Он также отметил и рост квот для обучения в российских вузах для граждан Туниса.
«
"В этом году 60 квот, но думаю, что после первого отбора возможно увеличение количества бесплатных мест для обучения в российских вузах по программе правительства Российской Федерации, надеемся, что в этом году порядка ста студентов из Туниса смогут поехать обучаться в Россию", - сказал Юрий Зайцев.
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Тунис (страна)РоссияАфрикаЮрий Зайцев (политик)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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