https://ria.ru/20231118/vystavka-1910254117.html
Дед Мороз рассказал, что ему понравилось на выставке "Россия"
Дед Мороз рассказал, что ему понравилось на выставке "Россия" - РИА Новости, 18.11.2023
Дед Мороз рассказал, что ему понравилось на выставке "Россия"
Дед Мороз сообщил РИА Новости, что ему особенно понравился стенд Вологодской области на выставке "Россия". РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T11:51
2023-11-18T11:51
2023-11-18T12:55
выставка-форум "россия"
общество
вологодская область
великий устюг
дед мороз
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МОСКВА, 18 ноября — РИА Новости. Дед Мороз сообщил РИА Новости, что ему особенно понравился стенд Вологодской области на выставке "Россия". Дед Мороз в свой день рождения, который отмечается 18 ноября, приехал на выставку "Россия" на ВДНХ. У посетителей выставки была возможность лично поздравить Деда Мороза. "Выставку видел, особенно вологодский стенд понравился… Родина там моя – Великий Устюг", - сказал Дед Мороз. Родиной Деда Мороза считается город Великий Устюг, расположенный в Вологодской области.
https://ria.ru/20231118/troyka-1910252665.html
вологодская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дед Мороз на выставке "Россия" в Москве
Дед Мороз в свой день рождения приехал на выставку "Россия" на ВДНХ и рассказал, что больше всего ему понравился стенд Вологодской области. Также на ВДНХ украшают елки российских регионов.
2023-11-18T11:51
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вологодская область, великий устюг, дед мороз
Выставка-форум "Россия", Общество, Вологодская область, Великий Устюг, Дед Мороз
Дед Мороз рассказал, что ему понравилось на выставке "Россия"
Деду Морозу на выставке "Россия" особенно понравился стенд Вологодской области
МОСКВА, 18 ноября — РИА Новости. Дед Мороз сообщил РИА Новости, что ему особенно понравился стенд Вологодской области на выставке "Россия".
Дед Мороз в свой день рождения, который отмечается 18 ноября, приехал на выставку "Россия" на ВДНХ. У посетителей выставки была возможность лично поздравить Деда Мороза.
"Выставку видел, особенно вологодский стенд понравился… Родина там моя – Великий Устюг", - сказал Дед Мороз.
Родиной Деда Мороза считается город Великий Устюг
, расположенный в Вологодской области.
Дептранс Москвы выпустил карту "Тройка", посвященную Деду Морозу