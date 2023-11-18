https://ria.ru/20231118/vystavka-1910254117.html

Дед Мороз рассказал, что ему понравилось на выставке "Россия"

Дед Мороз рассказал, что ему понравилось на выставке "Россия" - РИА Новости, 18.11.2023

Дед Мороз рассказал, что ему понравилось на выставке "Россия"

Дед Мороз сообщил РИА Новости, что ему особенно понравился стенд Вологодской области на выставке "Россия". РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T11:51

2023-11-18T11:51

2023-11-18T12:55

выставка-форум "россия"

общество

вологодская область

великий устюг

дед мороз

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МОСКВА, 18 ноября — РИА Новости. Дед Мороз сообщил РИА Новости, что ему особенно понравился стенд Вологодской области на выставке "Россия". Дед Мороз в свой день рождения, который отмечается 18 ноября, приехал на выставку "Россия" на ВДНХ. У посетителей выставки была возможность лично поздравить Деда Мороза. "Выставку видел, особенно вологодский стенд понравился… Родина там моя – Великий Устюг", - сказал Дед Мороз. Родиной Деда Мороза считается город Великий Устюг, расположенный в Вологодской области.

https://ria.ru/20231118/troyka-1910252665.html

вологодская область

великий устюг

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Дед Мороз на выставке "Россия" в Москве Дед Мороз в свой день рождения приехал на выставку "Россия" на ВДНХ и рассказал, что больше всего ему понравился стенд Вологодской области. Также на ВДНХ украшают елки российских регионов. 2023-11-18T11:51 true PT1M08S

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Варвара Скокшина

общество, вологодская область, великий устюг, дед мороз