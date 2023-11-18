https://ria.ru/20231118/vrachi-1910327883.html

В Палестине сообщили о гибели 198 врачей в Газе с начала войны

В Палестине сообщили о гибели 198 врачей в Газе с начала войны - РИА Новости, 18.11.2023

В Палестине сообщили о гибели 198 врачей в Газе с начала войны

В результате действий Израиля в секторе Газа с начала военных действий погибли 198 врачей и медицинских работников, также были выведены из строя 25 из 36... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T21:31

2023-11-18T21:31

2023-11-18T21:31

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 18 ноя - РИА Новости. В результате действий Израиля в секторе Газа с начала военных действий погибли 198 врачей и медицинских работников, также были выведены из строя 25 из 36 больниц, сообщила в субботу журналистам министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла. "Оккупационная (израильская - ред.) армия убила 198 врачей, сотрудников из числа младшего медицинского персонала и скорой помощи, уничтожила 55 машин скорой помощи, вывела из строя 25 больниц и 52 поликлиники с начала войны против сектора Газа", - отметила она, слова министра приводятся в Telegram-канале ведомства. При этом в министерстве здравоохранения отметили, что с 15 ноября испытывают трудности с обновлением данных о погибших и раненных в секторе Газа из-за отсутствия связи с больницами на севере анклава, который подвергается разрушительным бомбардировкам. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысяч человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231118/pogibshie-1910326029.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году