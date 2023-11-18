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В Варшаве проходит пропалестинский уличный марш - РИА Новости, 18.11.2023
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16:18 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/varshava-1910288392.html
В Варшаве проходит пропалестинский уличный марш
В Варшаве проходит пропалестинский уличный марш - РИА Новости, 18.11.2023
В Варшаве проходит пропалестинский уличный марш
Пропалестинский уличный марш проходит в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:18
2023-11-18T16:18
в мире
варшава
палестина
израиль
рафал тшасковски
анджей дуда
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Пропалестинский уличный марш проходит в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. Более тысячи человек собрались в субботу на Площади Спасителя и намерены пройти маршем к посольству Израиля. Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский запретил проведение данного марша. Он пояснил свое решение интересами безопасности и мнением полиции по данному вопросу. Однако суд отменил решение градоначальника и разрешил проведение марша. Акцию организовали активисты общественной организации "Солидарны с Палестиной". Среди участников марша как выходцы из стран ближневосточного региона, так и граждане Польши, в частности активисты левого толка, а также посол Палестины в Варшаве. Участники акции под флагами Палестины скандируют: "От реки до моря Палестина должна быть свободной". На их плакатах содержатся как пропалестинские, так и антиизраильские лозунги. Шествие сопровождают значительные силы полиции. В прошлом месяце в Варшаве проходил пропалестинский марш, где был замечен антисемитский плакат. Возмущение по этому поводу высказал ряд польских политиков, в том числе президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
https://ria.ru/20231118/aktsiya-1910275809.html
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в мире, варшава, палестина, израиль, рафал тшасковски, анджей дуда, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Варшава, Палестина, Израиль, Рафал Тшасковски, Анджей Дуда, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Варшаве проходит пропалестинский уличный марш

Более тысячи человек собрались на пропалестинский уличный марш в Варшаве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице в Варшаве
Сотрудники полиции на улице в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции на улице в Варшаве . Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Пропалестинский уличный марш проходит в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.
Более тысячи человек собрались в субботу на Площади Спасителя и намерены пройти маршем к посольству Израиля.
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Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский запретил проведение данного марша. Он пояснил свое решение интересами безопасности и мнением полиции по данному вопросу. Однако суд отменил решение градоначальника и разрешил проведение марша.
Акцию организовали активисты общественной организации "Солидарны с Палестиной". Среди участников марша как выходцы из стран ближневосточного региона, так и граждане Польши, в частности активисты левого толка, а также посол Палестины в Варшаве.
Участники акции под флагами Палестины скандируют: "От реки до моря Палестина должна быть свободной". На их плакатах содержатся как пропалестинские, так и антиизраильские лозунги.
Шествие сопровождают значительные силы полиции.
В прошлом месяце в Варшаве проходил пропалестинский марш, где был замечен антисемитский плакат. Возмущение по этому поводу высказал ряд польских политиков, в том числе президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
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В миреВаршаваПалестинаИзраильРафал ТшасковскиАнджей ДудаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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