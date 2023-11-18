https://ria.ru/20231118/varshava-1910288392.html

В Варшаве проходит пропалестинский уличный марш

В Варшаве проходит пропалестинский уличный марш - РИА Новости, 18.11.2023

В Варшаве проходит пропалестинский уличный марш

Пропалестинский уличный марш проходит в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T16:18

2023-11-18T16:18

2023-11-18T16:18

в мире

варшава

палестина

израиль

рафал тшасковски

анджей дуда

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАРШАВА, 18 ноя – РИА Новости. Пропалестинский уличный марш проходит в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. Более тысячи человек собрались в субботу на Площади Спасителя и намерены пройти маршем к посольству Израиля. Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский запретил проведение данного марша. Он пояснил свое решение интересами безопасности и мнением полиции по данному вопросу. Однако суд отменил решение градоначальника и разрешил проведение марша. Акцию организовали активисты общественной организации "Солидарны с Палестиной". Среди участников марша как выходцы из стран ближневосточного региона, так и граждане Польши, в частности активисты левого толка, а также посол Палестины в Варшаве. Участники акции под флагами Палестины скандируют: "От реки до моря Палестина должна быть свободной". На их плакатах содержатся как пропалестинские, так и антиизраильские лозунги. Шествие сопровождают значительные силы полиции. В прошлом месяце в Варшаве проходил пропалестинский марш, где был замечен антисемитский плакат. Возмущение по этому поводу высказал ряд польских политиков, в том числе президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

https://ria.ru/20231118/aktsiya-1910275809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, варшава, палестина, израиль, рафал тшасковски, анджей дуда, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году