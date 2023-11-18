США признали ослабление мировой экономики из-за конфликта на Украине
США на саммите АТЭС заявили, что конфликт на Украине ослабляет мировую экономику
© AP Photo / Eric RisbergОтель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС
© AP Photo / Eric Risberg
Отель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Конфликт на Украине усугубляет слабости мировой экономики и сдерживает ее рост, а также обостряет продовольственный кризис, говорится в заявлении США как председателя саммита АТЭС.
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"Война на Украине еще сильнее обострила продолжающийся кризис продовольственной безопасности во всем мире, особенно в развивающихся и наименее развитых странах. Мы с глубокой обеспокоенностью отмечаем негативное воздействие конфликта на Украине и подчеркиваем, что она приносит огромные человеческие страдания и усугубляет существующие слабости мировой экономики", - следует из документа.
Среди пагубных последствий украинского конфликта в Вашингтоне отдельно выделили сдерживание экономического роста, отсутствие продовольственной безопасности и повышение рисков финансовой нестабильности в мире.
"В этом контексте использование или угроза применения ядерного оружия недопустимы", - подчеркивается в заявлении США.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.