https://ria.ru/20231118/ugrozy-1910320185.html

Наместник монастыря УПЦ в Черкассах заявил об угрозах

Наместник монастыря УПЦ в Черкассах заявил об угрозах - РИА Новости, 18.11.2023

Наместник монастыря УПЦ в Черкассах заявил об угрозах

Наместник монастыря Рождества пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенного в Черкассах на Украине, Иоанн Золотоношский РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T20:17

2023-11-18T20:17

2023-11-18T20:49

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Наместник монастыря Рождества пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенного в Черкассах на Украине, Иоанн Золотоношский заявил, что при попытке захвата храма сторонниками раскольнической Православной церкви и сотрудниками СБУ ему угрожали, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ. Ранее в четверг Союз православных журналистов сообщил о попытке захвата монастыря УПЦ в Черкассах. "Наместник монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Черкассах архиепископ Золотоношский Иоанн рассказал, что... ворвавшиеся в монастырь сотрудники СБУ, полиции и капеллан ПЦУ Назарий Засанский угрожали и требовали вывести с церковной территории обитателей и прихожан", - приводит слова архиепископа Иоанна информационно-просветительский отдел УПЦ в Telegram-канале. По его словам, правоохранители в частности указывали архиерею, что монастырь больше не принадлежит УПЦ, ссылаясь на решение о якобы переходе общины в ПЦУ, принятое 10 августа этого года. При этом архиепископ Иоанн подчеркнул, что никаких собраний общины по данному вопросу не было. Кроме того, как передает отдел УПЦ, капеллан ПЦУ Назарий Засанский угрожал наместнику монастыря исполнительной службой, которая якобы в течении пяти дней явится и "выбросит всех" из монастыря. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231031/khram-1906481854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, черкассы, россия, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц