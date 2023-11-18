Рейтинг@Mail.ru
Миллиарды. Генерал ВСУ забил тревогу из-за неожиданной угрозы на Украине - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/ugroza-1910268990.html
Миллиарды. Генерал ВСУ забил тревогу из-за неожиданной угрозы на Украине
Миллиарды. Генерал ВСУ забил тревогу из-за неожиданной угрозы на Украине - РИА Новости, 18.11.2023
Миллиарды. Генерал ВСУ забил тревогу из-за неожиданной угрозы на Украине
Хищение миллиардов гривен из военного бюджета Украины сильно повлияет на качество бойцов вооруженных сил страны, заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:48
2023-11-18T13:48
в мире
украина
сергей кривонос
сергей гайдай
россия
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Хищение миллиардов гривен из военного бюджета Украины сильно повлияет на качество бойцов вооруженных сил страны, заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.&quot;В определенный момент кто-то не получил ботинки, теплое белье, перчатки, шапку, и это ухудшит качество наших войск&quot;, — указал военный.По его словам, из-за нехватки бюджетных средств не все украинские солдаты смогут получить необходимую для зимних боевых действий экипировку, что приведет к ухудшению их боеспособности на поле боя из-за холода и сырости.Ранее украинский политик Сергей Гайдай заявил, что в стране чиновники считают конфликт с Россией законченным, и разворовывают бюджет на собственные нужды.В октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым более 60 процентов граждан Украины назвали коррупцию самой большой проблемой страны, а более трети граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной".
https://ria.ru/20231118/manevr-1910255284.html
https://ria.ru/20231118/uzhas-1910238331.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сергей кривонос, сергей гайдай, россия, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Сергей Кривонос, Сергей Гайдай, Россия, Вооруженные силы Украины, Политика
Миллиарды. Генерал ВСУ забил тревогу из-за неожиданной угрозы на Украине

Генерал Кривонос: коррупция на Украине угрожает качеству ВСУ

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Хищение миллиардов гривен из военного бюджета Украины сильно повлияет на качество бойцов вооруженных сил страны, заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
«

"В определенный момент кто-то не получил ботинки, теплое белье, перчатки, шапку, и это ухудшит качество наших войск", — указал военный.

Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
"Невероятно". В США пришли в ужас после маневра России против ВСУ
12:01
По его словам, из-за нехватки бюджетных средств не все украинские солдаты смогут получить необходимую для зимних боевых действий экипировку, что приведет к ухудшению их боеспособности на поле боя из-за холода и сырости.
Ранее украинский политик Сергей Гайдай заявил, что в стране чиновники считают конфликт с Россией законченным, и разворовывают бюджет на собственные нужды.
В октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым более 60 процентов граждан Украины назвали коррупцию самой большой проблемой страны, а более трети граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной".
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
Наступать не могут. Зеленскому сообщили ужасные новости, заявили в Киеве
09:22
 
В миреУкраинаСергей КривоносСергей ГайдайРоссияВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала