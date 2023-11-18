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Миллиарды. Генерал ВСУ забил тревогу из-за неожиданной угрозы на Украине

Миллиарды. Генерал ВСУ забил тревогу из-за неожиданной угрозы на Украине - РИА Новости, 18.11.2023

Миллиарды. Генерал ВСУ забил тревогу из-за неожиданной угрозы на Украине

Хищение миллиардов гривен из военного бюджета Украины сильно повлияет на качество бойцов вооруженных сил страны, заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:48

2023-11-18T13:48

2023-11-18T13:48

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Хищение миллиардов гривен из военного бюджета Украины сильно повлияет на качество бойцов вооруженных сил страны, заявил в эфире телеканала "Прямой" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос."В определенный момент кто-то не получил ботинки, теплое белье, перчатки, шапку, и это ухудшит качество наших войск", — указал военный.По его словам, из-за нехватки бюджетных средств не все украинские солдаты смогут получить необходимую для зимних боевых действий экипировку, что приведет к ухудшению их боеспособности на поле боя из-за холода и сырости.Ранее украинский политик Сергей Гайдай заявил, что в стране чиновники считают конфликт с Россией законченным, и разворовывают бюджет на собственные нужды.В октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым более 60 процентов граждан Украины назвали коррупцию самой большой проблемой страны, а более трети граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной".

https://ria.ru/20231118/manevr-1910255284.html

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в мире, украина, сергей кривонос, сергей гайдай, россия, вооруженные силы украины, политика