https://ria.ru/20231118/tyubing-park-1910280690.html

Самый большой тюбинг-парк в России открыли в Шерегеше в Кузбассе

Самый большой тюбинг-парк в России открыли в Шерегеше в Кузбассе - РИА Новости, 18.11.2023

Самый большой тюбинг-парк в России открыли в Шерегеше в Кузбассе

Самый большой тюбинг-парк в России открыли в Шерегеше, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T15:21

2023-11-18T15:21

2023-11-18T15:21

россия

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 18 ноя – РИА Новости. Самый большой тюбинг-парк в России открыли в Шерегеше, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. Кузбасс первым в стране открыл горнолыжный сезон 2023/2024. Уникального снега-пухляка для катания на склонах Шерегеша выпало много, подготовлено 60 километров трасс, 20 подъемников, туристов принимают 93 гостиницы и гостевых дома, работают 79 кафе и ресторанов. По приглашению губернатора Сергея Цивилева в торжественном открытии зимнего сезона участвуют делегаты Международной научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса". "Каждый год мы стараемся радовать гостей курорта приятными сюрпризами. Сейчас открываем самый большой тюбинг-парк в России "Белка". Пока он действует в тестовом режиме, уже к Новому году заработает в полную силу. Интересно, что он рассчитан на все категории — от новичков до асов. Кататься можно будет в течение всего года, зимой и летом благодаря специальному покрытию трасс. Это увеличит туристический поток в Горную Шорию и летом", - цитирует пресс-служба слова Цивилева. Уточняется, что в тюбинг-парке расположены восемь горок разных уровней, ориентированных как на взрослых, так и на детей. Для любителей экстрима установлен трамплин и подушка для приземления. Парк открылся рядом с одноименным сервисным центром "Белка", где уже обустроены зоны питания, детская комната, прокат горнолыжного оборудования, парковка для автомобилей и веревочный парк. На вершине туристов ждет смотровая площадка с фотозоной - надписью ШЕРЕГЕШ. А в нижней части работает кафе. Еще из новинок этого сезона — ски-пасс сектора Е. Он будет действовать на подъемники "Стрела Шории" (сектор Е) и новый подъемник на горе Асыр. Продолжит действовать и единый ски-пасс, который объединяет все подъемники и трассы Шерегеша. Отмечается, что курорт готовится к приему рекордного количества туристов — число предварительных бронирований на новогодние праздники в среднем выросло на 20-30% по отношению к 2022 году. Загрузка отелей на новогодние праздники уже в октябре составляла от 70% до 100%. В прошлом зимнем сезоне этот курорт для отдыха выбрали свыше 2,2 миллиона туристов. Для удобства отдыхающих запущен туристический поезд "Шерегеш-экспресс", при покупке билетов на который кузбасским туристам будут выдавать купоны для получения скидок. Новинка этого сезона — тур одного дня "Поехали" для любителей активного отдыха и только для пассажиров туристического поезда. Это возможность сэкономить до 25% на питании в кафе, прокате снаряжения, услугах инструктора и покупке сувениров. А для тех, кто подключен к Программе лояльности, будет еще и кешбэк (при условии расчетов банковской картой "Мир"). На сегодняшний день в программе лояльности участвуют 32 партнера. Программа лояльности для жителей Кузбасса действует второй год, по ней можно оплачивать проживание, прокат, питание, оздоровительные процедуры, экскурсии и другие услуги курорта, а после — получать кешбэк на банковскую карту "Мир", зарегистрированную в программе лояльности. В новом сезоне предприниматели повысили размер кешбэка (20%-30%).

https://ria.ru/20231118/depo-1910274927.html

https://ria.ru/20231117/most-1910024541.html

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кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, кемеровская область, сергей цивилев