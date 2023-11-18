https://ria.ru/20231118/turtsiya-1910261190.html
Жителей Турции призвали экономить воду
Жителей Турции призвали экономить воду - РИА Новости, 18.11.2023
Жителей Турции призвали экономить воду
Министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы в интервью CNN Türk призвал население к мобилизации усилий и к "чувствительному подходу" в связи с нехваткой... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T12:54
2023-11-18T12:54
2023-11-18T12:54
в мире
турция
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АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы в интервью CNN Türk призвал население к мобилизации усилий и к "чувствительному подходу" в связи с нехваткой воды в стране. Август оказался самым засушливым в Турции за 33 года, сообщили ранее в генеральном департаменте метеорологии. Значительная часть территории Турции (за исключением ряда регионов на востоке и западе страны) включены синоптиками в зону чрезвычайной ситуации из-за засухи. "Мы должны признать тот факт, что изменение климата представляет собой опасность для всего мира, что его последствия будут носить разрушительный характер. В условиях климатического кризиса мы являемся одной из стран Средиземноморского бассейна, которая в наибольшей степени пострадает от изменений климата. Повышение температуры воздуха, череда засушливых дней, испарение воды, связанное с этим, потребовали создания (иной - ред.) политики в целом", - сказал министр. Министр отметил, что муниципалитеты по-прежнему предоставляют услуги водоснабжения гражданам. "Сельское хозяйство - одна из отраслей с наибольшим водопотреблением. Государство оказывает ему 50-процентную поддержку, переводя на современное орошение и полив в то время, когда испарение минимально. Мы ожидаем, что наши граждане будут более внимательно и чувствительно относиться к воде. Если нет воды, то нет и жизни. Если мы думаем об этом как о временном отрезке, то мы ошибаемся. Это часть нашей жизни", - сказал министр.
https://ria.ru/20231118/turtsiya-1910252518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
Жителей Турции призвали экономить воду
Жителей Турции призвали к "чувствительном подходу" из-за нехватки воды
АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости.
Министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы в интервью CNN Türk
призвал население к мобилизации усилий и к "чувствительному подходу" в связи с нехваткой воды в стране.
Август оказался самым засушливым в Турции за 33 года, сообщили ранее в генеральном департаменте метеорологии. Значительная часть территории Турции (за исключением ряда регионов на востоке и западе страны) включены синоптиками в зону чрезвычайной ситуации из-за засухи.
«
"Мы должны признать тот факт, что изменение климата представляет собой опасность для всего мира, что его последствия будут носить разрушительный характер. В условиях климатического кризиса мы являемся одной из стран Средиземноморского бассейна, которая в наибольшей степени пострадает от изменений климата. Повышение температуры воздуха, череда засушливых дней, испарение воды, связанное с этим, потребовали создания (иной - ред.) политики в целом", - сказал министр.
Министр отметил, что муниципалитеты по-прежнему предоставляют услуги водоснабжения гражданам.
"Сельское хозяйство - одна из отраслей с наибольшим водопотреблением. Государство оказывает ему 50-процентную поддержку, переводя на современное орошение и полив в то время, когда испарение минимально. Мы ожидаем, что наши граждане будут более внимательно и чувствительно относиться к воде. Если нет воды, то нет и жизни. Если мы думаем об этом как о временном отрезке, то мы ошибаемся. Это часть нашей жизни", - сказал министр.
Турция займется переработкой российского зерна