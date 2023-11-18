https://ria.ru/20231118/tsiklon-1910229021.html
На юге Сахалина циклон вызвал оползни на автодороге
На юге Сахалина циклон вызвал оползни на автодороге - РИА Новости, 18.11.2023
На юге Сахалина циклон вызвал оползни на автодороге
Сход грязевых масс из-за проходящего по югу Сахалина циклона произошел в субботу на дороге Невельск - Холмск, сообщил РИА Новости начальник управления по делам... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T07:08
2023-11-18T07:08
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Южно-Сахалинск, 18 ноя - РИА Новости. Сход грязевых масс из-за проходящего по югу Сахалина циклона произошел в субботу на дороге Невельск - Холмск, сообщил РИА Новости начальник управления по делам ГО и ЧС Невельского района Андрей Семин. "В результате неблагоприятных гидрометеорологических явлений, сопровождавшихся обильными осадками, произошел сход грязевых масс на автодороге Невельск – Холмск. Движение на участке временно ограничено, специалисты расчищают трассу от оползней", - рассказал собеседник агентства. О подходе циклона к Сахалину предупредили в четверг синоптики: в ночь на субботу он принесет на юг и центр острова сильные дожди, мокрый снег и штормовой ветер. Мэрия Южно-Сахалинска со ссылкой на синоптиков сообщила, что в предстоящие выходные ожидается резкий подъем уровня воды в реках на 1-2 метра на крайнем юге Сахалина с дальнейшим выходом на пойму.
https://ria.ru/20230809/opolzen-1889074659.html
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сахалин, происшествия, южно-сахалинск, невельск
Сахалин, Происшествия, Южно-Сахалинск, Невельск
На юге Сахалина циклон вызвал оползни на автодороге
На автодороге на юге Сахалина произошел сход грязевых масс из-за циклона
Южно-Сахалинск, 18 ноя - РИА Новости. Сход грязевых масс из-за проходящего по югу Сахалина циклона произошел в субботу на дороге Невельск - Холмск, сообщил РИА Новости начальник управления по делам ГО и ЧС Невельского района Андрей Семин.
"В результате неблагоприятных гидрометеорологических явлений, сопровождавшихся обильными осадками, произошел сход грязевых масс на автодороге Невельск – Холмск. Движение на участке временно ограничено, специалисты расчищают трассу от оползней", - рассказал собеседник агентства.
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О подходе циклона к Сахалину предупредили в четверг синоптики: в ночь на субботу он принесет на юг и центр острова сильные дожди, мокрый снег и штормовой ветер. Мэрия Южно-Сахалинска со ссылкой на синоптиков сообщила, что в предстоящие выходные ожидается резкий подъем уровня воды в реках на 1-2 метра на крайнем юге Сахалина с дальнейшим выходом на пойму.