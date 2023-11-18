https://ria.ru/20231118/tserkov-1910219256.html

Профессор назвал спасителя Русской церкви в годы советских репрессий

Профессор назвал спасителя Русской церкви в годы советских репрессий - РИА Новости, 18.11.2023

Профессор назвал спасителя Русской церкви в годы советских репрессий

Русская церковь сохранилась в годы советских репрессий в значительной мере благодаря патриарху Тихону (1865-1925), об избрании которого в Русской церкви... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T03:28

2023-11-18T03:28

2023-11-18T14:57

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Русская церковь сохранилась в годы советских репрессий в значительной мере благодаря патриарху Тихону (1865-1925), об избрании которого в Русской церкви вспоминают в эту субботу, рассказал РИА Новости зампредседателя епархиального суда Москвы, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.В субботу в Русской церкви вспоминают избрание на патриарший престол святителя Тихона (Белавина). Поместный собор Русской церкви избрал его 18 ноября 1917 года, он стал первым патриархом Русской церкви за почти 200-летний период (патриаршество упразднил еще Петр l)."Восстановление патриаршества — в любом случае событие исключительной важности в истории Церкви. И это произошло в новую эпоху российской истории — для Церкви время исключительно трудное. Начались уже гонения на Церковь, массовыми они стали несколько позже, но было понятно тогда, к чему идет дело: радикальная атеистическая идеология партии большевиков сознавалась как угроза для нормального существования Церкви. В эти недолгие семь с малым лет патриаршества он вел церковный корабль в этом бурном море — и Церковь сохранилась в значительной мере благодаря ему лично", — сказал Цыпин.Он напомнил, что канонизация святителя Тихона состоялась в 1989-м, когда в Церкви встречали четырехсотлетие учреждения патриаршества (1589-1989 год). Тогда на архиерейском соборе были прославлены два предстоятеля — патриарх Иов, с которого началось патриаршество в Русской церкви, и святитель Тихон. "Повод стал толчком. То, что он должен быть канонизован, осознавалось и раньше, конечно, но до последних лет советской эпохи это было невозможно. Тогда не подчеркивалось, что он исповедник, как я понимаю, по соображениям дипломатического характера, ведь это было еще при советской власти. Он был канонизирован как святитель, выдающийся и святой жизни предстоятель Церкви. Но в его почитании осознавался его исповеднический подвиг — как самое главное", — заключил собеседник агентства.Как сказано на сайте РПЦ, жизнь патриарха Тихона "все время была под угрозой": "на него трижды совершались покушения, тем не менее он выезжал для совершения богослужений в различных храмах Москвы и за ее пределами". В 1920-е годы патриарха заключали в тюрьму, содержали под домашним арестом в Донском монастыре. Святитель Тихон умер в 1925 году, похоронен в Донском монастыре Москвы. Его мощи были вновь обретены после раскопок в 1992-м. Канонизирован Русской церковью в 1989 году.Патриаршество было упразднено в России Петром I в 1721 году и восстановлено лишь после 1917-го. Управление Церковью в этот период, который принято называть синодальным, осуществляло государство — через правительствующий синод. Институт патриаршества был восстановлен на соборе, который состоялся по разрешению Временного правительства, длился два года и продолжался уже после Октябрьской революции.Как ранее рассказал РИА Новости заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), ректор Российского православного университета Александр Щипков, многие в Русской церкви поддерживали революционные события 1917 года, в которых видели освобождение Церкви от государственной зависимости, а "те, кто поддержал Октябрьскую революцию, воспринимали ее как продолжение Февральской, ожидая дальнейшие преобразования в обществе". Но, как отмечал эксперт, с началом большевистских репрессий отношение к революции поменялось на резко отрицательное. Так, уже в начале 1918 года патриарх Тихон проклял большевиков. Но потом патриарх Тихон "отказался от этого анафематствования и принял политическую линию взаимодействия с существующей светской властью — компромиссную, направленную на диалог", а после его кончины патриарх Сергий Страгородский "продолжил именно эту тихоновскую линию".

https://ria.ru/20230108/tserkov-1843523295.html

https://ria.ru/20231107/rpts-1907955981.html

https://ria.ru/20230905/spisok-1894294819.html

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москва, россия, петр i, александр щипков, московская духовная академия, русская православная церковь, "временное правительство"