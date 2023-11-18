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Профессор назвал спасителя Русской церкви в годы советских репрессий - РИА Новости, 18.11.2023
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Религия
 
03:28 18.11.2023 (обновлено: 14:57 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/tserkov-1910219256.html
Профессор назвал спасителя Русской церкви в годы советских репрессий
Профессор назвал спасителя Русской церкви в годы советских репрессий - РИА Новости, 18.11.2023
Профессор назвал спасителя Русской церкви в годы советских репрессий
Русская церковь сохранилась в годы советских репрессий в значительной мере благодаря патриарху Тихону (1865-1925), об избрании которого в Русской церкви... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T03:28
2023-11-18T14:57
религия
москва
россия
петр i
александр щипков
московская духовная академия
русская православная церковь
"временное правительство"
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Русская церковь сохранилась в годы советских репрессий в значительной мере благодаря патриарху Тихону (1865-1925), об избрании которого в Русской церкви вспоминают в эту субботу, рассказал РИА Новости зампредседателя епархиального суда Москвы, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.В субботу в Русской церкви вспоминают избрание на патриарший престол святителя Тихона (Белавина). Поместный собор Русской церкви избрал его 18 ноября 1917 года, он стал первым патриархом Русской церкви за почти 200-летний период (патриаршество упразднил еще Петр l)."Восстановление патриаршества — в любом случае событие исключительной важности в истории Церкви. И это произошло в новую эпоху российской истории — для Церкви время исключительно трудное. Начались уже гонения на Церковь, массовыми они стали несколько позже, но было понятно тогда, к чему идет дело: радикальная атеистическая идеология партии большевиков сознавалась как угроза для нормального существования Церкви. В эти недолгие семь с малым лет патриаршества он вел церковный корабль в этом бурном море — и Церковь сохранилась в значительной мере благодаря ему лично", — сказал Цыпин.Он напомнил, что канонизация святителя Тихона состоялась в 1989-м, когда в Церкви встречали четырехсотлетие учреждения патриаршества (1589-1989 год). Тогда на архиерейском соборе были прославлены два предстоятеля — патриарх Иов, с которого началось патриаршество в Русской церкви, и святитель Тихон. "Повод стал толчком. То, что он должен быть канонизован, осознавалось и раньше, конечно, но до последних лет советской эпохи это было невозможно. Тогда не подчеркивалось, что он исповедник, как я понимаю, по соображениям дипломатического характера, ведь это было еще при советской власти. Он был канонизирован как святитель, выдающийся и святой жизни предстоятель Церкви. Но в его почитании осознавался его исповеднический подвиг — как самое главное", — заключил собеседник агентства.Как сказано на сайте РПЦ, жизнь патриарха Тихона "все время была под угрозой": "на него трижды совершались покушения, тем не менее он выезжал для совершения богослужений в различных храмах Москвы и за ее пределами". В 1920-е годы патриарха заключали в тюрьму, содержали под домашним арестом в Донском монастыре. Святитель Тихон умер в 1925 году, похоронен в Донском монастыре Москвы. Его мощи были вновь обретены после раскопок в 1992-м. Канонизирован Русской церковью в 1989 году.Патриаршество было упразднено в России Петром I в 1721 году и восстановлено лишь после 1917-го. Управление Церковью в этот период, который принято называть синодальным, осуществляло государство — через правительствующий синод. Институт патриаршества был восстановлен на соборе, который состоялся по разрешению Временного правительства, длился два года и продолжался уже после Октябрьской революции.Как ранее рассказал РИА Новости заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), ректор Российского православного университета Александр Щипков, многие в Русской церкви поддерживали революционные события 1917 года, в которых видели освобождение Церкви от государственной зависимости, а "те, кто поддержал Октябрьскую революцию, воспринимали ее как продолжение Февральской, ожидая дальнейшие преобразования в обществе". Но, как отмечал эксперт, с началом большевистских репрессий отношение к революции поменялось на резко отрицательное. Так, уже в начале 1918 года патриарх Тихон проклял большевиков. Но потом патриарх Тихон "отказался от этого анафематствования и принял политическую линию взаимодействия с существующей светской властью — компромиссную, направленную на диалог", а после его кончины патриарх Сергий Страгородский "продолжил именно эту тихоновскую линию".
https://ria.ru/20230108/tserkov-1843523295.html
https://ria.ru/20231107/rpts-1907955981.html
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москва, россия, петр i, александр щипков, московская духовная академия, русская православная церковь, "временное правительство"
Религия, Москва, Россия, Петр I, Александр Щипков, Московская духовная академия, Русская православная церковь, "Временное правительство"
Профессор назвал спасителя Русской церкви в годы советских репрессий

Профессор Цыпин: Русская церковь сохранена во многом благодаря патриарху Тихону

© Фото : Public domainПатриарх московский Тихон
Патриарх московский Тихон - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Фото : Public domain
Патриарх московский Тихон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Русская церковь сохранилась в годы советских репрессий в значительной мере благодаря патриарху Тихону (1865-1925), об избрании которого в Русской церкви вспоминают в эту субботу, рассказал РИА Новости зампредседателя епархиального суда Москвы, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.
В субботу в Русской церкви вспоминают избрание на патриарший престол святителя Тихона (Белавина). Поместный собор Русской церкви избрал его 18 ноября 1917 года, он стал первым патриархом Русской церкви за почти 200-летний период (патриаршество упразднил еще Петр l).
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"Восстановление патриаршества — в любом случае событие исключительной важности в истории Церкви. И это произошло в новую эпоху российской истории — для Церкви время исключительно трудное. Начались уже гонения на Церковь, массовыми они стали несколько позже, но было понятно тогда, к чему идет дело: радикальная атеистическая идеология партии большевиков сознавалась как угроза для нормального существования Церкви. В эти недолгие семь с малым лет патриаршества он вел церковный корабль в этом бурном море — и Церковь сохранилась в значительной мере благодаря ему лично", — сказал Цыпин.
Он напомнил, что канонизация святителя Тихона состоялась в 1989-м, когда в Церкви встречали четырехсотлетие учреждения патриаршества (1589-1989 год). Тогда на архиерейском соборе были прославлены два предстоятеля — патриарх Иов, с которого началось патриаршество в Русской церкви, и святитель Тихон.
"Повод стал толчком. То, что он должен быть канонизован, осознавалось и раньше, конечно, но до последних лет советской эпохи это было невозможно. Тогда не подчеркивалось, что он исповедник, как я понимаю, по соображениям дипломатического характера, ведь это было еще при советской власти. Он был канонизирован как святитель, выдающийся и святой жизни предстоятель Церкви. Но в его почитании осознавался его исповеднический подвиг — как самое главное", — заключил собеседник агентства.
Как сказано на сайте РПЦ, жизнь патриарха Тихона "все время была под угрозой": "на него трижды совершались покушения, тем не менее он выезжал для совершения богослужений в различных храмах Москвы и за ее пределами".
В 1920-е годы патриарха заключали в тюрьму, содержали под домашним арестом в Донском монастыре. Святитель Тихон умер в 1925 году, похоронен в Донском монастыре Москвы. Его мощи были вновь обретены после раскопок в 1992-м. Канонизирован Русской церковью в 1989 году.
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Патриаршество было упразднено в России Петром I в 1721 году и восстановлено лишь после 1917-го. Управление Церковью в этот период, который принято называть синодальным, осуществляло государство — через правительствующий синод.
Институт патриаршества был восстановлен на соборе, который состоялся по разрешению Временного правительства, длился два года и продолжался уже после Октябрьской революции.
Как ранее рассказал РИА Новости заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), ректор Российского православного университета Александр Щипков, многие в Русской церкви поддерживали революционные события 1917 года, в которых видели освобождение Церкви от государственной зависимости, а "те, кто поддержал Октябрьскую революцию, воспринимали ее как продолжение Февральской, ожидая дальнейшие преобразования в обществе". Но, как отмечал эксперт, с началом большевистских репрессий отношение к революции поменялось на резко отрицательное. Так, уже в начале 1918 года патриарх Тихон проклял большевиков.
Но потом патриарх Тихон "отказался от этого анафематствования и принял политическую линию взаимодействия с существующей светской властью — компромиссную, направленную на диалог", а после его кончины патриарх Сергий Страгородский "продолжил именно эту тихоновскую линию".
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