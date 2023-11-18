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В Полтавской и Сумской областях Украины звучит воздушная тревога
В Полтавской и Сумской областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 18.11.2023
В Полтавской и Сумской областях Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Сумской областях на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T22:24
2023-11-18T22:24
2023-11-18T22:24
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Сумской областях на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (в 21.32 мск) сигнал тревоги прозвучал в Сумской области Украины, затем (в 21.53 мск) тревога была объявлена в Полтавской области. Ранее в субботу тревогу объявляли в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровненской областях Украины, спустя время ее отменили. В оперативном командовании ВСУ "Север" сообщили о поражении инфраструктурного объекта в Черниговской области на севере страны. По данным украинского минэнерго, также была повреждена нефтебаза в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231118/trevoga-1910319023.html
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В Полтавской и Сумской областях Украины звучит воздушная тревога
В Полтавской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога