https://ria.ru/20231118/trevoga-1910319023.html
Воздушная тревога звучит в Одесской и Николаевской областях Украины
Воздушная тревога звучит в Одесской и Николаевской областях Украины - РИА Новости, 18.11.2023
Воздушная тревога звучит в Одесской и Николаевской областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях на юге Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T20:04
2023-11-18T20:04
2023-11-18T20:09
в мире
николаевская область
дмитрий песков
страна.ua
вооруженные силы украины
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571622339_0:165:3347:2047_1920x0_80_0_0_c73e13cf2cc4a4b1435a408bdbe2c4da.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях на юге Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (в 19.00 мск) сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области и на подконтрольной Киеву части Херсонской области, затем (в 19.44 мск) тревога была объявлена в Одесской области. Ранее в субботу тревогу объявляли в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровненской областях Украины. В оперативном командовании ВСУ "Север" сообщили о поражении инфраструктурного объекта в Черниговской области на севере страны. По данным украинского минэнерго, также была повреждена нефтебаза в Одесской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231118/trevoga-1910283075.html
николаевская область
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571622339_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_58406021e6b5ebc9fd836214899add67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины, украина, киев
В мире, Николаевская область, Дмитрий Песков, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
Воздушная тревога звучит в Одесской и Николаевской областях Украины
Воздушная тревога звучит в Одесской и Николаевской областях на юге Украины