https://ria.ru/20231118/trevoga-1910226081.html
В Киеве и восьми областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.11.2023
В Киеве и восьми областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровненской областях Украины,... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T05:18
2023-11-18T05:18
2023-11-18T05:25
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровненской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 04.10 по 04.14 по местному времени (с 05.10 по 05.14 мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231117/vzryvy-1910201193.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Хмельницкий (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Киеве и восьми областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги