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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.11.2023

В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Винницкой, Черниговской, Хмельницкой, Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T01:46

2023-11-18T01:46

2023-11-18T02:05

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Винницкой, Черниговской, Хмельницкой, Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в этих регионах с 23.11 пятницы по 00.17 субботы по местному времени (с 00.11 по 01.17 мск). Позже, в 00.39 по местному времени (01.39 мск), объявлена тревога в Одесской области Украины.Ранее тревога была объявлена в Киевской и Черкасской областях Украины, она звучит до сих пор.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231117/vzryvy-1910201193.html

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киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире