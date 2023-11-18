Бастрыкин заинтересовался делом об избиении мигрантом женщин в Тольятти
Бастрыкину доложат о расследовании дела об избиении мигрантом женщин в Тольятти
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому представить доклад о расследовании обстоятельств конфликта в Тольятти, в котором мигрант избил двух женщин, сообщил Информационный центр СК России в своем Telegram-канале.
Жительница Тольятти обратилась к Бастрыкину в его приемную во "ВКонтакте", она не согласилась с установлением обстоятельств происшествия. В июне этого года ночью мигрант напал на нее и ее знакомую, избив девушек. Впоследствии заявительница была госпитализирована, у нее диагностированы серьезные травмы головы. Компетентные органы не приняли современно мер к изоляции злоумышленника, поэтому он покинул территорию России, уехав в Узбекистан.
СУСК России по Самарской области инициировало передачу уголовного дела, возбужденного в органах внутренних дел по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в свое производство. Фигуранта объявили в розыск.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области … возбудить уголовное дело, представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, по завершении расследования – о его результатах, а также добиться выдачи фигуранта для уголовного преследования из Республики Узбекистан", - говорится в сообщении ведомства.
В последнее время преступления с участием мигрантов привлекают особое внимание центрального аппарата СК РФ и лично Бастрыкина. В начале ноября руководитель СК РФ после жалоб самарцев раскритиковал работу главы СУСК по Самарской области Марата Галиханова при расследовании таких дел и поручил провести служебную проверку, отстранив Галиханова от должности.