https://ria.ru/20231118/tolyatti-1910287011.html

Бастрыкин заинтересовался делом об избиении мигрантом женщин в Тольятти

Бастрыкин заинтересовался делом об избиении мигрантом женщин в Тольятти - РИА Новости, 18.11.2023

Бастрыкин заинтересовался делом об избиении мигрантом женщин в Тольятти

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому представить доклад о расследовании обстоятельств конфликта в Тольятти, в котором мигрант... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T16:07

2023-11-18T16:07

2023-11-18T16:07

происшествия

самарская область

тольятти

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 18 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил самарскому следкому представить доклад о расследовании обстоятельств конфликта в Тольятти, в котором мигрант избил двух женщин, сообщил Информационный центр СК России в своем Telegram-канале. Жительница Тольятти обратилась к Бастрыкину в его приемную во "ВКонтакте", она не согласилась с установлением обстоятельств происшествия. В июне этого года ночью мигрант напал на нее и ее знакомую, избив девушек. Впоследствии заявительница была госпитализирована, у нее диагностированы серьезные травмы головы. Компетентные органы не приняли современно мер к изоляции злоумышленника, поэтому он покинул территорию России, уехав в Узбекистан. СУСК России по Самарской области инициировало передачу уголовного дела, возбужденного в органах внутренних дел по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в свое производство. Фигуранта объявили в розыск. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области … возбудить уголовное дело, представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, по завершении расследования – о его результатах, а также добиться выдачи фигуранта для уголовного преследования из Республики Узбекистан", - говорится в сообщении ведомства. В последнее время преступления с участием мигрантов привлекают особое внимание центрального аппарата СК РФ и лично Бастрыкина. В начале ноября руководитель СК РФ после жалоб самарцев раскритиковал работу главы СУСК по Самарской области Марата Галиханова при расследовании таких дел и поручил провести служебную проверку, отстранив Галиханова от должности.

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905425460.html

самарская область

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, самарская область, тольятти, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)