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"Нужно признать": в США назвали условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.11.2023
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16:06 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/territoriya-1910286830.html
"Нужно признать": в США назвали условие для завершения конфликта на Украине
"Нужно признать": в США назвали условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.11.2023
"Нужно признать": в США назвали условие для завершения конфликта на Украине
Украине для того, чтобы избежать дальнейшую эскалацию конфликта, необходимо смириться с утратой территории, заявил американский профессор Джон Миршаймер в... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:06
2023-11-18T16:06
в мире
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россия
харьков
энтони блинкен
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украине для того, чтобы избежать дальнейшую эскалацию конфликта, необходимо смириться с утратой территории, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Lex Fridman."Украине нужно принять тот факт, что четыре области, которые присоединились к России, и Крым останутся под контролем русских. Россия их не отдаст", — отметил он.Миршаймер добавил, что, если Украина продолжит боевые действия, она рискует потерять новые территории, включая Харьков и Одессу. Кроме того, по мнению профессора, Киев должен придерживаться нейтралитета и внеблокового статуса.В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, которую она якобы не проявляет. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не раз отмечала готовность к диалогу, но с учетом тех реалий, которые сложились после февраля 2022 года.
https://ria.ru/20231118/zelenskiy-1910243324.html
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в мире, украина, россия, харьков, энтони блинкен, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Харьков, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков
"Нужно признать": в США назвали условие для завершения конфликта на Украине

Профессор Миршаймер: Украине нужно смириться с утратой территории

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украине для того, чтобы избежать дальнейшую эскалацию конфликта, необходимо смириться с утратой территории, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Lex Fridman.
«
"Украине нужно принять тот факт, что четыре области, которые присоединились к России, и Крым останутся под контролем русских. Россия их не отдаст", — отметил он.
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10:10
Миршаймер добавил, что, если Украина продолжит боевые действия, она рискует потерять новые территории, включая Харьков и Одессу. Кроме того, по мнению профессора, Киев должен придерживаться нейтралитета и внеблокового статуса.
В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, которую она якобы не проявляет. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не раз отмечала готовность к диалогу, но с учетом тех реалий, которые сложились после февраля 2022 года.
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В миреУкраинаРоссияХарьковЭнтони БлинкенДмитрий Песков
 
 
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