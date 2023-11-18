https://ria.ru/20231118/territoriya-1910286830.html
"Нужно признать": в США назвали условие для завершения конфликта на Украине
"Нужно признать": в США назвали условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.11.2023
"Нужно признать": в США назвали условие для завершения конфликта на Украине
Украине для того, чтобы избежать дальнейшую эскалацию конфликта, необходимо смириться с утратой территории, заявил американский профессор Джон Миршаймер в... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:06
2023-11-18T16:06
2023-11-18T16:06
в мире
украина
россия
харьков
энтони блинкен
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украине для того, чтобы избежать дальнейшую эскалацию конфликта, необходимо смириться с утратой территории, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Lex Fridman."Украине нужно принять тот факт, что четыре области, которые присоединились к России, и Крым останутся под контролем русских. Россия их не отдаст", — отметил он.Миршаймер добавил, что, если Украина продолжит боевые действия, она рискует потерять новые территории, включая Харьков и Одессу. Кроме того, по мнению профессора, Киев должен придерживаться нейтралитета и внеблокового статуса.В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, которую она якобы не проявляет. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не раз отмечала готовность к диалогу, но с учетом тех реалий, которые сложились после февраля 2022 года.
https://ria.ru/20231118/zelenskiy-1910243324.html
https://ria.ru/20231118/rossiya-1910271275.html
украина
россия
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ba82a68887cecce18af9b4c28e25465d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, харьков, энтони блинкен, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Харьков, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков
"Нужно признать": в США назвали условие для завершения конфликта на Украине
Профессор Миршаймер: Украине нужно смириться с утратой территории