https://ria.ru/20231118/territoriya-1910286830.html

"Нужно признать": в США назвали условие для завершения конфликта на Украине

"Нужно признать": в США назвали условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.11.2023

"Нужно признать": в США назвали условие для завершения конфликта на Украине

Украине для того, чтобы избежать дальнейшую эскалацию конфликта, необходимо смириться с утратой территории, заявил американский профессор Джон Миршаймер в... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T16:06

2023-11-18T16:06

2023-11-18T16:06

в мире

украина

россия

харьков

энтони блинкен

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украине для того, чтобы избежать дальнейшую эскалацию конфликта, необходимо смириться с утратой территории, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Lex Fridman."Украине нужно принять тот факт, что четыре области, которые присоединились к России, и Крым останутся под контролем русских. Россия их не отдаст", — отметил он.Миршаймер добавил, что, если Украина продолжит боевые действия, она рискует потерять новые территории, включая Харьков и Одессу. Кроме того, по мнению профессора, Киев должен придерживаться нейтралитета и внеблокового статуса.В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, которую она якобы не проявляет. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не раз отмечала готовность к диалогу, но с учетом тех реалий, которые сложились после февраля 2022 года.

https://ria.ru/20231118/zelenskiy-1910243324.html

https://ria.ru/20231118/rossiya-1910271275.html

украина

россия

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, харьков, энтони блинкен, дмитрий песков