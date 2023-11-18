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В турецкой Бурсе пятилетний ребенок умер после удаления зуба - РИА Новости, 18.11.2023
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14:23 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/stomatologiya-1910272613.html
В турецкой Бурсе пятилетний ребенок умер после удаления зуба
В турецкой Бурсе пятилетний ребенок умер после удаления зуба - РИА Новости, 18.11.2023
В турецкой Бурсе пятилетний ребенок умер после удаления зуба
Департамент здравоохранения турецкой провинции Бурса на западе страны опечатал на один месяц стоматологическую клинику, проводится расследование ее деятельности РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:23
2023-11-18T14:23
в мире
бурса (провинция)
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СТАМБУЛ, 18 ноя – РИА Новости. Департамент здравоохранения турецкой провинции Бурса на западе страны опечатал на один месяц стоматологическую клинику, проводится расследование ее деятельности после гибели пятилетнего пациента вскоре после приема у врача, сообщает газета Hürriyet. Родители мальчика – Елена и Айдын Сонмез – сообщили полиции, что 10 ноября привели его на прием в частную стоматологическую клинику, где у него обнаружили кариес. Врачи под общим наркозом вырвали один зуб и поставили пломбы на четыре зуба. Уже во время приема у ребенка началось кровотечение, поднялась температура и его начало трясти. Врачи тем не менее выписали лекарство и отпустили его домой. Вскоре ребенку вновь стало плохо и родители отвезли его в государственную больницу, но врачам не удалось его спасти – 13 ноября мальчик скончался от полиорганной недостаточности в связи с нехваткой кислорода. Власти опечатали больницу на месяц с 16 ноября, прокуратура начала проверку. Родители мальчика рассказали, что анестезиолог не провел никаких тестов перед наркозом и ушел из клиники, не дожидаясь момента, когда ребенок придет в себя после операции.
https://radiosputnik.ru/20230725/zuby-1886226419.html
бурса (провинция)
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в мире, бурса (провинция)
В мире, Бурса (провинция)
В турецкой Бурсе пятилетний ребенок умер после удаления зуба

В турецкой Бурсе опечатали частную стоматологию после смерти 5-летнего пациента

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 18 ноя – РИА Новости. Департамент здравоохранения турецкой провинции Бурса на западе страны опечатал на один месяц стоматологическую клинику, проводится расследование ее деятельности после гибели пятилетнего пациента вскоре после приема у врача, сообщает газета Hürriyet.
Родители мальчика – Елена и Айдын Сонмез – сообщили полиции, что 10 ноября привели его на прием в частную стоматологическую клинику, где у него обнаружили кариес. Врачи под общим наркозом вырвали один зуб и поставили пломбы на четыре зуба. Уже во время приема у ребенка началось кровотечение, поднялась температура и его начало трясти. Врачи тем не менее выписали лекарство и отпустили его домой.
Вскоре ребенку вновь стало плохо и родители отвезли его в государственную больницу, но врачам не удалось его спасти – 13 ноября мальчик скончался от полиорганной недостаточности в связи с нехваткой кислорода.
Власти опечатали больницу на месяц с 16 ноября, прокуратура начала проверку. Родители мальчика рассказали, что анестезиолог не провел никаких тестов перед наркозом и ушел из клиники, не дожидаясь момента, когда ребенок придет в себя после операции.
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