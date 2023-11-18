https://ria.ru/20231118/stomatologiya-1910272613.html

В турецкой Бурсе пятилетний ребенок умер после удаления зуба

В турецкой Бурсе пятилетний ребенок умер после удаления зуба - РИА Новости, 18.11.2023

В турецкой Бурсе пятилетний ребенок умер после удаления зуба

Департамент здравоохранения турецкой провинции Бурса на западе страны опечатал на один месяц стоматологическую клинику, проводится расследование ее деятельности РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T14:23

2023-11-18T14:23

2023-11-18T14:23

в мире

бурса (провинция)

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СТАМБУЛ, 18 ноя – РИА Новости. Департамент здравоохранения турецкой провинции Бурса на западе страны опечатал на один месяц стоматологическую клинику, проводится расследование ее деятельности после гибели пятилетнего пациента вскоре после приема у врача, сообщает газета Hürriyet. Родители мальчика – Елена и Айдын Сонмез – сообщили полиции, что 10 ноября привели его на прием в частную стоматологическую клинику, где у него обнаружили кариес. Врачи под общим наркозом вырвали один зуб и поставили пломбы на четыре зуба. Уже во время приема у ребенка началось кровотечение, поднялась температура и его начало трясти. Врачи тем не менее выписали лекарство и отпустили его домой. Вскоре ребенку вновь стало плохо и родители отвезли его в государственную больницу, но врачам не удалось его спасти – 13 ноября мальчик скончался от полиорганной недостаточности в связи с нехваткой кислорода. Власти опечатали больницу на месяц с 16 ноября, прокуратура начала проверку. Родители мальчика рассказали, что анестезиолог не провел никаких тестов перед наркозом и ушел из клиники, не дожидаясь момента, когда ребенок придет в себя после операции.

https://radiosputnik.ru/20230725/zuby-1886226419.html

бурса (провинция)

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в мире, бурса (провинция)