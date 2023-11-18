https://ria.ru/20231118/stomatologiya-1910272613.html
В турецкой Бурсе пятилетний ребенок умер после удаления зуба
В турецкой Бурсе пятилетний ребенок умер после удаления зуба - РИА Новости, 18.11.2023
В турецкой Бурсе пятилетний ребенок умер после удаления зуба
Департамент здравоохранения турецкой провинции Бурса на западе страны опечатал на один месяц стоматологическую клинику, проводится расследование ее деятельности РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:23
2023-11-18T14:23
2023-11-18T14:23
в мире
бурса (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_bf71d4297f2463edd934e0fcb55b0880.jpg
СТАМБУЛ, 18 ноя – РИА Новости. Департамент здравоохранения турецкой провинции Бурса на западе страны опечатал на один месяц стоматологическую клинику, проводится расследование ее деятельности после гибели пятилетнего пациента вскоре после приема у врача, сообщает газета Hürriyet. Родители мальчика – Елена и Айдын Сонмез – сообщили полиции, что 10 ноября привели его на прием в частную стоматологическую клинику, где у него обнаружили кариес. Врачи под общим наркозом вырвали один зуб и поставили пломбы на четыре зуба. Уже во время приема у ребенка началось кровотечение, поднялась температура и его начало трясти. Врачи тем не менее выписали лекарство и отпустили его домой. Вскоре ребенку вновь стало плохо и родители отвезли его в государственную больницу, но врачам не удалось его спасти – 13 ноября мальчик скончался от полиорганной недостаточности в связи с нехваткой кислорода. Власти опечатали больницу на месяц с 16 ноября, прокуратура начала проверку. Родители мальчика рассказали, что анестезиолог не провел никаких тестов перед наркозом и ушел из клиники, не дожидаясь момента, когда ребенок придет в себя после операции.
https://radiosputnik.ru/20230725/zuby-1886226419.html
бурса (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824189653_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_66d80f6951b20c5a0ce368db95bb08bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бурса (провинция)
В мире, Бурса (провинция)
В турецкой Бурсе пятилетний ребенок умер после удаления зуба
В турецкой Бурсе опечатали частную стоматологию после смерти 5-летнего пациента
СТАМБУЛ, 18 ноя – РИА Новости.
Департамент здравоохранения турецкой провинции Бурса на западе страны опечатал на один месяц стоматологическую клинику, проводится расследование ее деятельности после гибели пятилетнего пациента вскоре после приема у врача, сообщает газета Hürriyet
.
Родители мальчика – Елена и Айдын Сонмез – сообщили полиции, что 10 ноября привели его на прием в частную стоматологическую клинику, где у него обнаружили кариес. Врачи под общим наркозом вырвали один зуб и поставили пломбы на четыре зуба. Уже во время приема у ребенка началось кровотечение, поднялась температура и его начало трясти. Врачи тем не менее выписали лекарство и отпустили его домой.
Вскоре ребенку вновь стало плохо и родители отвезли его в государственную больницу, но врачам не удалось его спасти – 13 ноября мальчик скончался от полиорганной недостаточности в связи с нехваткой кислорода.
Власти опечатали больницу на месяц с 16 ноября, прокуратура начала проверку. Родители мальчика рассказали, что анестезиолог не провел никаких тестов перед наркозом и ушел из клиники, не дожидаясь момента, когда ребенок придет в себя после операции.
Стоматолог рассказал, как проверить, насколько хорошо почищены зубы