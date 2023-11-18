https://ria.ru/20231118/starship-1910291563.html

SpaceX потеряла связь с кораблем Starship

SpaceX потеряла связь с кораблем Starship - РИА Новости, 19.11.2023

SpaceX потеряла связь с кораблем Starship

SpaceX перестала получать информацию о полете космического корабля Starship после его второго тестового запуска в Техасе, следует из прямой трансляции компании. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-18T16:40

2023-11-18T16:40

2023-11-19T00:19

наука

spacex

космос - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910312496_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_a6df679222917eecc665166bfc038d79.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. SpaceX перестала получать информацию о полете космического корабля Starship после его второго тестового запуска в Техасе, следует из прямой трансляции компании."Мы потеряли данные второй ступени. <…> Мы думаем, что, возможно, потеряли вторую ступень", — заявил комментатор.Запуск корабля с площадки Бока Чика в Техасе состоялся в 7:02 по времени Восточного побережья США (16:02 мск). На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней. Аппарат преодолел границу космоса и поднялся на высоту 148 километров.По расчетам компании, при идеальном тестовом полете корабль должен был совершить вращение вокруг Земли, а затем упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов.Starship — самая большая и мощная система, когда-либо создававшаяся для космических запусков. Первая ступень — ракеты Super Heavy — оснащена 33 двигателями Raptor.Владелец SpaceX, бизнесмен Илон Маск позиционирует Starship как транспортную систему, которую в будущем можно будет использовать для полетов на Луну и Марс. В октябре предприниматель заявил, что беспилотный полет этого корабля на Марс может состояться уже в ближайшие четыре года. Для начала пилотируемых путешествий потребуется множество сертификационных полетов.Первый запуск корабля состоялся в апреле этого года и завершился неудачей — через несколько минут после старта Starship начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Федеральное Управление гражданской авиации США (FAA) выявило "множественные причины" инцидента и определило для компании Маска более 60 "коррекционных действий" во избежание повторной аварии. Как рассказывал глава SpaceX, за прошедшие месяцы инженеры компании предприняли более тысячи усовершенствований системы Starship и Super Heavy.

https://ria.ru/20231028/starlink-1905889556.html

https://ria.ru/20230816/gruzov-1890511305.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

spacex, космос - риа наука