SpaceX потеряла связь с кораблем Starship
Второй тестовый запуск Starship обернулся неудачей
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYКосмический корабль Starship совершает полет со стартовой площадки Бока-Чика, штат Техас. 18 ноября 2023
Космический корабль Starship совершает полет со стартовой площадки Бока-Чика, штат Техас. 18 ноября 2023
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. SpaceX перестала получать информацию о полете космического корабля Starship после его второго тестового запуска в Техасе, следует из прямой трансляции компании.
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"Мы потеряли данные второй ступени. <…> Мы думаем, что, возможно, потеряли вторую ступень", — заявил комментатор.
Запуск корабля с площадки Бока Чика в Техасе состоялся в 7:02 по времени Восточного побережья США (16:02 мск). На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней. Аппарат преодолел границу космоса и поднялся на высоту 148 километров.
По расчетам компании, при идеальном тестовом полете корабль должен был совершить вращение вокруг Земли, а затем упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов.
Starship — самая большая и мощная система, когда-либо создававшаяся для космических запусков. Первая ступень — ракеты Super Heavy — оснащена 33 двигателями Raptor.
Владелец SpaceX, бизнесмен Илон Маск позиционирует Starship как транспортную систему, которую в будущем можно будет использовать для полетов на Луну и Марс. В октябре предприниматель заявил, что беспилотный полет этого корабля на Марс может состояться уже в ближайшие четыре года. Для начала пилотируемых путешествий потребуется множество сертификационных полетов.
Первый запуск корабля состоялся в апреле этого года и завершился неудачей — через несколько минут после старта Starship начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Федеральное Управление гражданской авиации США (FAA) выявило "множественные причины" инцидента и определило для компании Маска более 60 "коррекционных действий" во избежание повторной аварии. Как рассказывал глава SpaceX, за прошедшие месяцы инженеры компании предприняли более тысячи усовершенствований системы Starship и Super Heavy.