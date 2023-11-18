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SpaceX потеряла связь с кораблем Starship - РИА Новости, 19.11.2023
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Наука
 
16:40 18.11.2023 (обновлено: 00:19 19.11.2023)
https://ria.ru/20231118/starship-1910291563.html
SpaceX потеряла связь с кораблем Starship
SpaceX потеряла связь с кораблем Starship - РИА Новости, 19.11.2023
SpaceX потеряла связь с кораблем Starship
SpaceX перестала получать информацию о полете космического корабля Starship после его второго тестового запуска в Техасе, следует из прямой трансляции компании. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-18T16:40
2023-11-19T00:19
наука
spacex
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. SpaceX перестала получать информацию о полете космического корабля Starship после его второго тестового запуска в Техасе, следует из прямой трансляции компании.&quot;Мы потеряли данные второй ступени. &lt;…&gt; Мы думаем, что, возможно, потеряли вторую ступень&quot;, — заявил комментатор.Запуск корабля с площадки Бока Чика в Техасе состоялся в 7:02 по времени Восточного побережья США (16:02 мск). На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней. Аппарат преодолел границу космоса и поднялся на высоту 148 километров.По расчетам компании, при идеальном тестовом полете корабль должен был совершить вращение вокруг Земли, а затем упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов.Starship — самая большая и мощная система, когда-либо создававшаяся для космических запусков. Первая ступень — ракеты Super Heavy — оснащена 33 двигателями Raptor.Владелец SpaceX, бизнесмен Илон Маск позиционирует Starship как транспортную систему, которую в будущем можно будет использовать для полетов на Луну и Марс. В октябре предприниматель заявил, что беспилотный полет этого корабля на Марс может состояться уже в ближайшие четыре года. Для начала пилотируемых путешествий потребуется множество сертификационных полетов.Первый запуск корабля состоялся в апреле этого года и завершился неудачей — через несколько минут после старта Starship начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Федеральное Управление гражданской авиации США (FAA) выявило "множественные причины" инцидента и определило для компании Маска более 60 "коррекционных действий" во избежание повторной аварии. Как рассказывал глава SpaceX, за прошедшие месяцы инженеры компании предприняли более тысячи усовершенствований системы Starship и Super Heavy.
https://ria.ru/20231028/starlink-1905889556.html
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spacex, космос - риа наука
Наука, SpaceX, Космос - РИА Наука
SpaceX потеряла связь с кораблем Starship

Второй тестовый запуск Starship обернулся неудачей

© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYКосмический корабль Starship совершает полет со стартовой площадки Бока-Чика, штат Техас. 18 ноября 2023
Космический корабль Starship совершает полет со стартовой площадки Бока-Чика, штат Техас. 18 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
Космический корабль Starship совершает полет со стартовой площадки Бока-Чика, штат Техас. 18 ноября 2023
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. SpaceX перестала получать информацию о полете космического корабля Starship после его второго тестового запуска в Техасе, следует из прямой трансляции компании.
«

"Мы потеряли данные второй ступени. <…> Мы думаем, что, возможно, потеряли вторую ступень", — заявил комментатор.

Запуск корабля с площадки Бока Чика в Техасе состоялся в 7:02 по времени Восточного побережья США (16:02 мск). На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней. Аппарат преодолел границу космоса и поднялся на высоту 148 километров.
По расчетам компании, при идеальном тестовом полете корабль должен был совершить вращение вокруг Земли, а затем упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов.
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Starship — самая большая и мощная система, когда-либо создававшаяся для космических запусков. Первая ступень — ракеты Super Heavy — оснащена 33 двигателями Raptor.
Владелец SpaceX, бизнесмен Илон Маск позиционирует Starship как транспортную систему, которую в будущем можно будет использовать для полетов на Луну и Марс. В октябре предприниматель заявил, что беспилотный полет этого корабля на Марс может состояться уже в ближайшие четыре года. Для начала пилотируемых путешествий потребуется множество сертификационных полетов.
Первый запуск корабля состоялся в апреле этого года и завершился неудачей — через несколько минут после старта Starship начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Федеральное Управление гражданской авиации США (FAA) выявило "множественные причины" инцидента и определило для компании Маска более 60 "коррекционных действий" во избежание повторной аварии. Как рассказывал глава SpaceX, за прошедшие месяцы инженеры компании предприняли более тысячи усовершенствований системы Starship и Super Heavy.
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