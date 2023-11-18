https://ria.ru/20231118/starship-1910287403.html

Космический корабль Starship отправился во второй испытательный полет

Космический корабль Starship отправился во второй испытательный полет - РИА Новости, 18.11.2023

Космический корабль Starship отправился во второй испытательный полет

Космический корабль Starship стартовал в Техасе во второй испытательный полет, компания SpaceX ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T16:09

2023-11-18T16:09

2023-11-18T16:27

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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Космический корабль Starship стартовал в Техасе во второй испытательный полет, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.Запуск корабля с площадки Бока Чика в Техасе состоялся в 7.02 по времени Восточного побережья США (16.02 мск).На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней. Корабль преодолел границу космоса и поднялся на высоту 148 километров.По расчетам компании, в случае идеального хода тестового полета, корабль должен совершить вращение вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов.Starship - самая большая и мощная система, когда-либо создававшаяся для космических запусков. Первая ступень - ракеты Super Heavy, оснащена 33 двигателями Raptor.Владелец SpaceX бизнесмен Илон Маск позиционирует Starship в качестве транспортной системы, которая в будущем может быть использована как для космических полетов на Луну и Марс. В октябре владелец компании Илон Маск заявил, что беспилотный полет Starship на Марс может состояться уже в ближайшие 4 года. Для начала пилотируемых полетов потребует множество сертификационных полетов.Первый запуск корабля состоялся в апреле текущего года и завершился неудачей - через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Федеральное Управление гражданской авиацией США (FAA) выявило "множественные причины" аварии и определило для компании Маска более 60 "коррекционных действий" во избежание повторной аварии. Как рассказывал глава SpaceX Илон Маск, за прошедшие с момента аварии месяцы инженеры компании в общей сложности предприняли более тысячи усовершенствований системы Starship и Super Heavy.

https://ria.ru/20230707/spacex-1882738023.html

https://ria.ru/20231111/mask-1908833998.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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