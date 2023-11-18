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Космический корабль Starship отправился во второй испытательный полет - РИА Новости, 18.11.2023
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Наука
 
16:09 18.11.2023 (обновлено: 16:27 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/starship-1910287403.html
Космический корабль Starship отправился во второй испытательный полет
Космический корабль Starship отправился во второй испытательный полет - РИА Новости, 18.11.2023
Космический корабль Starship отправился во второй испытательный полет
Космический корабль Starship стартовал в Техасе во второй испытательный полет, компания SpaceX ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:09
2023-11-18T16:27
наука
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Космический корабль Starship стартовал в Техасе во второй испытательный полет, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.Запуск корабля с площадки Бока Чика в Техасе состоялся в 7.02 по времени Восточного побережья США (16.02 мск).На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней. Корабль преодолел границу космоса и поднялся на высоту 148 километров.По расчетам компании, в случае идеального хода тестового полета, корабль должен совершить вращение вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов.Starship - самая большая и мощная система, когда-либо создававшаяся для космических запусков. Первая ступень - ракеты Super Heavy, оснащена 33 двигателями Raptor.Владелец SpaceX бизнесмен Илон Маск позиционирует Starship в качестве транспортной системы, которая в будущем может быть использована как для космических полетов на Луну и Марс. В октябре владелец компании Илон Маск заявил, что беспилотный полет Starship на Марс может состояться уже в ближайшие 4 года. Для начала пилотируемых полетов потребует множество сертификационных полетов.Первый запуск корабля состоялся в апреле текущего года и завершился неудачей - через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Федеральное Управление гражданской авиацией США (FAA) выявило "множественные причины" аварии и определило для компании Маска более 60 "коррекционных действий" во избежание повторной аварии. Как рассказывал глава SpaceX Илон Маск, за прошедшие с момента аварии месяцы инженеры компании в общей сложности предприняли более тысячи усовершенствований системы Starship и Super Heavy.
https://ria.ru/20230707/spacex-1882738023.html
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космос - риа наука, техас, spacex
Наука, Космос - РИА Наука, Техас, SpaceX
Космический корабль Starship отправился во второй испытательный полет

SpaceX отправила космический корабль Starship во второй испытательный полет

© AP Photo / Eric GayКорабль Starship
Корабль Starship - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Eric Gay
Корабль Starship. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Космический корабль Starship стартовал в Техасе во второй испытательный полет, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Запуск корабля с площадки Бока Чика в Техасе состоялся в 7.02 по времени Восточного побережья США (16.02 мск).
На третьей минуте полета произошло успешное разделение ступеней. Корабль преодолел границу космоса и поднялся на высоту 148 километров.
По расчетам компании, в случае идеального хода тестового полета, корабль должен совершить вращение вокруг Земли, после чего упасть в Тихом океане в районе Гавайских островов.
Starship - самая большая и мощная система, когда-либо создававшаяся для космических запусков. Первая ступень - ракеты Super Heavy, оснащена 33 двигателями Raptor.
Старт ракеты-носителя SpaceX - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
WSJ: SpaceX стала глобальным монополистом
7 июля, 11:06
Владелец SpaceX бизнесмен Илон Маск позиционирует Starship в качестве транспортной системы, которая в будущем может быть использована как для космических полетов на Луну и Марс. В октябре владелец компании Илон Маск заявил, что беспилотный полет Starship на Марс может состояться уже в ближайшие 4 года. Для начала пилотируемых полетов потребует множество сертификационных полетов.
Первый запуск корабля состоялся в апреле текущего года и завершился неудачей - через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Федеральное Управление гражданской авиацией США (FAA) выявило "множественные причины" аварии и определило для компании Маска более 60 "коррекционных действий" во избежание повторной аварии. Как рассказывал глава SpaceX Илон Маск, за прошедшие с момента аварии месяцы инженеры компании в общей сложности предприняли более тысячи усовершенствований системы Starship и Super Heavy.
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