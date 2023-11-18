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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.11.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.11.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T16:59
2023-11-18T16:59
2023-11-18T17:01
инфографика
спецоперация
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 18 ноября 2023 годаЗа минувшие сутки российские части отразили 12 атак противника на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Параллельно нанесено поражение живой силе и технике в 102 районах. Уничтожены три склада боеприпасов и хранилище топлива. Морская авиация перехватила семь безэкипажных катеров и быстроходный катер с десантом ВСУ в акватории Черного моря у Крымского полуострова. Средства ПВО сбили две противокорабельные ракеты "Нептун", пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 20 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 536 самолетов, 254 вертолета, 9009 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 1185 реактивных систем залпового огня, 13 464 танка и других бронемашины, 7128 орудий полевой артиллерии и 15 369 единиц автомобильной техники.
россия
украина
донецкая народная республика
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спецоперация, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 18 ноября 2023 года
За минувшие сутки российские части отразили 12 атак противника на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Параллельно нанесено поражение живой силе и технике в 102 районах. Уничтожены три склада боеприпасов и хранилище топлива.
Морская авиация перехватила семь безэкипажных катеров и быстроходный катер с десантом ВСУ в акватории Черного моря у Крымского полуострова. Средства ПВО сбили две противокорабельные ракеты "Нептун", пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 20 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 536 самолетов, 254 вертолета, 9009 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 1185 реактивных систем залпового огня, 13 464 танка и других бронемашины, 7128 орудий полевой артиллерии и 15 369 единиц автомобильной техники.