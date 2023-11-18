https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910292580.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.11.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.11.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T16:59

2023-11-18T16:59

2023-11-18T17:01

инфографика

спецоперация

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 18 ноября 2023 годаЗа минувшие сутки российские части отразили 12 атак противника на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях. Параллельно нанесено поражение живой силе и технике в 102 районах. Уничтожены три склада боеприпасов и хранилище топлива. Морская авиация перехватила семь безэкипажных катеров и быстроходный катер с десантом ВСУ в акватории Черного моря у Крымского полуострова. Средства ПВО сбили две противокорабельные ракеты "Нептун", пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 20 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 536 самолетов, 254 вертолета, 9009 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 1185 реактивных систем залпового огня, 13 464 танка и других бронемашины, 7128 орудий полевой артиллерии и 15 369 единиц автомобильной техники.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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