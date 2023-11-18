https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910269132.html

Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Нептун"

Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Нептун" - РИА Новости, 18.11.2023

Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Нептун"

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун", 20 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T13:48

2023-11-18T13:48

2023-11-18T13:48

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

херсонская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун", 20 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две противокорабельные ракеты "Нептун" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 20 украинских дронов в ДНР, Харьковской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации был уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 9009 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13464 танка и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15369 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231117/neptun-1910035844.html

https://ria.ru/20231118/manevr-1910255284.html

россия

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, херсонская область , безопасность