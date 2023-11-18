https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910269132.html
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Нептун"
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Нептун" - РИА Новости, 18.11.2023
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Нептун"
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун", 20 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:48
2023-11-18T13:48
2023-11-18T13:48
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун", 20 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две противокорабельные ракеты "Нептун" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 20 украинских дронов в ДНР, Харьковской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации был уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 9009 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13464 танка и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15369 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231117/neptun-1910035844.html
https://ria.ru/20231118/manevr-1910255284.html
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РИА Новости
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россия, донецкая народная республика, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Нептун"
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила две ракеты "Нептун" и 20 дронов ВСУ
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун", 20 беспилотников и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две противокорабельные ракеты "Нептун" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
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Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 20 украинских дронов в ДНР
, Харьковской и Херсонской области
.
Всего с начала спецоперации был уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 9009 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13464 танка и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15369 единиц специальной военной автомобильной техники.
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