Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 18.11.2023 (обновлено: 13:42 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910268086.html
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 18.11.2023
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за сутки на запорожском направлении отразили четыре атаки украинских войск и нанесли поражение двум бригадам, потери противника... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:40
2023-11-18T13:42
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_579ad2af9ec5238aedd4b7b5d4860b50.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на запорожском направлении отразили четыре атаки украинских войск и нанесли поражение двум бригадам, потери противника составили до 140 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Общие потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на запорожском направлении подразделения российской группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино Запорожской области."Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Донецкой народной республики", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910267839.html
https://ria.ru/20231118/manevr-1910255284.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719366_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_4e4a8e24de40efcf2ef4caf4b2e89fd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на запорожском направлении отразили четыре атаки украинских войск и нанесли поражение двум бригадам, потери противника составили до 140 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Общие потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области
13:38
Отмечается, что на запорожском направлении подразделения российской группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино Запорожской области.
"Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Донецкой народной республики", - добавили в Минобороны РФ.
Украинские военнослужащие осматривают тело солдата в Харьковской области, 17 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
"Невероятно". В США пришли в ужас после маневра России против ВСУ
12:01
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала