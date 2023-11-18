https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910268086.html
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 18.11.2023
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении
Российские военнослужащие за сутки на запорожском направлении отразили четыре атаки украинских войск и нанесли поражение двум бригадам, потери противника... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T13:40
2023-11-18T13:40
2023-11-18T13:42
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на запорожском направлении отразили четыре атаки украинских войск и нанесли поражение двум бригадам, потери противника составили до 140 солдат, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Общие потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на запорожском направлении подразделения российской группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино Запорожской области."Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Донецкой народной республики", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910267839.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область
ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении