ВС России уничтожили десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили две десантные лодки и зенитку ВСУ на Херсонском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ
РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 18 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ с экипажами на Херсонском направлении, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС России на Херсонском направлении уничтожены две украинские десантные лодки с экипажами и десантом и зенитная установка (ЗУ-23-2. — Прим. ред.)", — рассказал он.
Собеседник агентства добавил, что российская армия ликвидировала 24 украинских военных в районе Крынок.
Как сообщило накануне Минобороны, за уходящую неделю ВСУ потеряли на Херсонском направлении более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град".
Украинские военные регулярно пытаются переправить лодки на левый берег Днепра, но терпят неудачу. В минувший четверг Вооруженные силы уничтожили два судна противника. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что за время нахождения на левом берегу и на переправе ВСУ потеряли не менее полутора-двух батальонов.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.