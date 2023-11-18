https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910251447.html

ВС России уничтожили десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.11.2023

ВС России уничтожили десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ с экипажами на Херсонском направлении, сообщил источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T11:28

2023-11-18T11:28

2023-11-18T14:14

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

владимир сальдо

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 18 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ с экипажами на Херсонском направлении, сообщил источник, знакомый с ситуацией."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС России на Херсонском направлении уничтожены две украинские десантные лодки с экипажами и десантом и зенитная установка (ЗУ-23-2. — Прим. ред.)", — рассказал он.Собеседник агентства добавил, что российская армия ликвидировала 24 украинских военных в районе Крынок.Как сообщило накануне Минобороны, за уходящую неделю ВСУ потеряли на Херсонском направлении более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град".Украинские военные регулярно пытаются переправить лодки на левый берег Днепра, но терпят неудачу. В минувший четверг Вооруженные силы уничтожили два судна противника. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что за время нахождения на левом берегу и на переправе ВСУ потеряли не менее полутора-двух батальонов.

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, владимир сальдо, херсонская область