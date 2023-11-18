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ВС России уничтожили десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 18.11.2023 (обновлено: 14:14 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910251447.html
ВС России уничтожили десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении
ВС России уничтожили десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.11.2023
ВС России уничтожили десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ с экипажами на Херсонском направлении, сообщил источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T11:28
2023-11-18T14:14
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
владимир сальдо
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 18 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ с экипажами на Херсонском направлении, сообщил источник, знакомый с ситуацией."В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС России на Херсонском направлении уничтожены две украинские десантные лодки с экипажами и десантом и зенитная установка (ЗУ-23-2. — Прим. ред.)", — рассказал он.Собеседник агентства добавил, что российская армия ликвидировала 24 украинских военных в районе Крынок.Как сообщило накануне Минобороны, за уходящую неделю ВСУ потеряли на Херсонском направлении более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град".Украинские военные регулярно пытаются переправить лодки на левый берег Днепра, но терпят неудачу. В минувший четверг Вооруженные силы уничтожили два судна противника. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что за время нахождения на левом берегу и на переправе ВСУ потеряли не менее полутора-двух батальонов.
https://ria.ru/20231117/katera-1910181445.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, владимир сальдо, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Владимир Сальдо, Херсонская область
ВС России уничтожили десантные лодки ВСУ на Херсонском направлении

ВС России уничтожили две десантные лодки и зенитку ВСУ на Херсонском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили две десантные лодки ВСУ с экипажами на Херсонском направлении, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" ВС России на Херсонском направлении уничтожены две украинские десантные лодки с экипажами и десантом и зенитная установка (ЗУ-23-2. — Прим. ред.)", — рассказал он.
Собеседник агентства добавил, что российская армия ликвидировала 24 украинских военных в районе Крынок.
Как сообщило накануне Минобороны, за уходящую неделю ВСУ потеряли на Херсонском направлении более 460 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, 16 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Град".
Многоцелевой истребитель Су-30СМ над акваторией Черного моря - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
ВС России уничтожили украинские катера в акватории Черного моря
Вчера, 19:54
Украинские военные регулярно пытаются переправить лодки на левый берег Днепра, но терпят неудачу. В минувший четверг Вооруженные силы уничтожили два судна противника. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что за время нахождения на левом берегу и на переправе ВСУ потеряли не менее полутора-двух батальонов.

Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность голосования и продолжает обстреливать регион и устраивать диверсии. Сейчас российские военные контролируют 75 процентов территории области. Правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:46
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФВладимир СальдоХерсонская область
 
 
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