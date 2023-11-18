https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910250508.html
Группировка "Днепр" разбрасывает листовки c призывом к ВСУ сдаться
Группировка "Днепр" разбрасывает листовки c призывом к ВСУ сдаться - РИА Новости, 18.11.2023
Группировка "Днепр" разбрасывает листовки c призывом к ВСУ сдаться
Военнослужащие группировки войск "Днепр" ВС РФ со специально оборудованных беспилотников сбрасывают над позициями украинских войск листовки с призывами и... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T11:16
2023-11-18T11:16
2023-11-18T11:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" ВС РФ со специально оборудованных беспилотников сбрасывают над позициями украинских войск листовки с призывами и алгоритмом сдачи в плен, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Военные группировки войск "Днепр" при помощи специально оборудованных беспилотников засеивают и "залистовывают" херсонское направление специальными агитматериалами. Они содержат в себе не только призывы к украинским военным сдаваться в плен и сохранять себе тем самым жизнь, но и подробную инструкцию, как это сделать правильно", - сообщил источник. Собеседник агентства добавил, что благодаря этой работе в плен российской армии уже сдались несколько десятков боевиков киевского режима. Все они живы и находятся в безопасности. Тем из них, кому это необходимо, оказана медицинская помощь.
https://ria.ru/20231116/plen-1909900665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910253712_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_478d35792c74a3a1412b7bd9a571d91f.jpg
Сброс листовок над позициями ВСУ с призывом сдаться в плен
Военные группировки "Днепр" со специально оборудованных беспилотников сбрасывают над позициями украинской армии листовки с призывами и алгоритмом сдачи в плен
2023-11-18T11:16
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Группировка "Днепр" разбрасывает листовки c призывом к ВСУ сдаться
ВС России на Херсонском направлении разбрасывают листовки c призывом сдаться
ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" ВС РФ со специально оборудованных беспилотников сбрасывают над позициями украинских войск листовки с призывами и алгоритмом сдачи в плен, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Военные группировки войск "Днепр" при помощи специально оборудованных беспилотников засеивают и "залистовывают" херсонское направление специальными агитматериалами. Они содержат в себе не только призывы к украинским военным сдаваться в плен и сохранять себе тем самым жизнь, но и подробную инструкцию, как это сделать правильно", - сообщил источник.
Собеседник агентства добавил, что благодаря этой работе в плен российской армии уже сдались несколько десятков боевиков киевского режима. Все они живы и находятся в безопасности. Тем из них, кому это необходимо, оказана медицинская помощь.
Украинский пулеметчик рассказал, как сдался в плен через Telegram