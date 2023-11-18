https://ria.ru/20231118/spetsoperatsiya-1910250508.html

Группировка "Днепр" разбрасывает листовки c призывом к ВСУ сдаться

Группировка "Днепр" разбрасывает листовки c призывом к ВСУ сдаться - РИА Новости, 18.11.2023

Группировка "Днепр" разбрасывает листовки c призывом к ВСУ сдаться

Военнослужащие группировки войск "Днепр" ВС РФ со специально оборудованных беспилотников сбрасывают над позициями украинских войск листовки с призывами и... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T11:16

2023-11-18T11:16

2023-11-18T11:52

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 18 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" ВС РФ со специально оборудованных беспилотников сбрасывают над позициями украинских войск листовки с призывами и алгоритмом сдачи в плен, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Военные группировки войск "Днепр" при помощи специально оборудованных беспилотников засеивают и "залистовывают" херсонское направление специальными агитматериалами. Они содержат в себе не только призывы к украинским военным сдаваться в плен и сохранять себе тем самым жизнь, но и подробную инструкцию, как это сделать правильно", - сообщил источник. Собеседник агентства добавил, что благодаря этой работе в плен российской армии уже сдались несколько десятков боевиков киевского режима. Все они живы и находятся в безопасности. Тем из них, кому это необходимо, оказана медицинская помощь.

https://ria.ru/20231116/plen-1909900665.html

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Дарья Буймова

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Сброс листовок над позициями ВСУ с призывом сдаться в плен Военные группировки "Днепр" со специально оборудованных беспилотников сбрасывают над позициями украинской армии листовки с призывами и алгоритмом сдачи в плен 2023-11-18T11:16 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, безопасность